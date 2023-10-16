Ворог після переформатування поновить наступальні дії навколо Авдіївки та Мар'їнки, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, зазначив, що зараз політичні пріоритети РФ на напрямку Авдіївки та Мар'їнки знову переважають над військовими пріоритетами
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Коли ми говоримо про Авдіївку, то цю операцію росіяни проводили за всіма канонами. Я уникав би тези про "м'ясні штурми", бо ця операція готувалася зі всіма правильними підходами, з використанням артилерії, авіації, механізованих підрозділів. Ці всі ворожі зусилля були відбиті завдяки дронам, мінним полям, протитанковим засобам. Але розуміємо, що операція готувалася противником, і дії з двох напрямків від Красногорівки з півночі та з півдня були добре підготовлені, як на мене. Українська сторона відбила ці всі атаки", - прокоментував військовий експерт.
За його словами, є інформація, що за ці шість днів атаки ворог зазнав втрат щонайменше у 3 тис. особового складу, а це значні показники.
"Ймовірно, є напрямки, де можна було б удосконалити нашу систему оборони, аби уникнути просування противника, зокрема з тієї ж Красногорівки. Якщо ми говоримо, що маємо гарну фортифікацію і знаємо звідки ворог може наступати, то ці ділянки від Красногорівки повинні були контролюватися ще ретельніше. Але результат цілком прийнятний з огляду на те, що противник зараз проводить перегрупування своїх сил. Я певен, що все-таки ворог поновить наступальні дії на цій ділянці, і навколо Авдіївки, і навколо Мар'їнки", - зауважив Сергій Згурець.
Згурець зазначив, що зараз знову політичні пріоритети РФ на цьому напрямку переважають над військовими пріоритетами.
"На мою думку, російське військове командування зі всіх сил буде намагатися домогтися якогось успіху навколо Авдіївки, аби підтвердити наратив РФ, що попри допомогу країн Заходу Україні російська армія просувається на певних ділянках, а наступ ЗСУ відбувається повільно. Політична складова у наступі на Авдіївку та Мар'їнку буде домінувати. Думаю, що через короткий проміжок після певного переформатування можемо очікувати подальших наступальних дій противника на цій ділянці", - резюмував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.
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