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Ворог після переформатування поновить наступальні дії навколо Авдіївки та Мар'їнки, - Згурець

16 жовтня, 2023 понедiлок
10:22
Війна з Росією

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, зазначив, що зараз політичні пріоритети РФ на напрямку Авдіївки та Мар'їнки знову переважають над військовими пріоритетами

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Коли ми говоримо про Авдіївку, то цю операцію росіяни проводили за всіма канонами. Я уникав би тези про "м'ясні штурми", бо ця операція готувалася зі всіма правильними підходами, з використанням артилерії, авіації, механізованих підрозділів. Ці всі ворожі зусилля були відбиті завдяки дронам, мінним полям, протитанковим засобам. Але розуміємо, що операція готувалася противником, і дії з двох напрямків від Красногорівки з півночі та з півдня були добре підготовлені, як на мене. Українська сторона відбила ці всі атаки", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, є інформація, що за ці шість днів атаки ворог зазнав втрат щонайменше у 3 тис. особового складу, а це значні показники.

"Ймовірно, є напрямки, де можна було б удосконалити нашу систему оборони, аби уникнути просування противника, зокрема з тієї ж Красногорівки. Якщо ми говоримо, що маємо гарну фортифікацію і знаємо звідки ворог може наступати, то ці ділянки від Красногорівки повинні були контролюватися ще ретельніше. Але результат цілком прийнятний з огляду на те, що противник зараз проводить перегрупування своїх сил. Я певен, що все-таки ворог поновить наступальні дії на цій ділянці, і навколо Авдіївки, і навколо Мар'їнки", - зауважив Сергій Згурець.

Згурець зазначив, що зараз знову політичні пріоритети РФ на цьому напрямку переважають над військовими пріоритетами.

"На мою думку, російське військове командування зі всіх сил буде намагатися домогтися якогось успіху навколо Авдіївки, аби підтвердити наратив РФ, що попри допомогу країн Заходу Україні російська армія просувається на певних ділянках, а наступ ЗСУ відбувається повільно. Політична складова у наступі на Авдіївку та Мар'їнку буде домінувати. Думаю, що через короткий проміжок після певного переформатування можемо очікувати подальших наступальних дій противника на цій ділянці", - резюмував директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

  • 11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце

  • Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

  • Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки.

  • 12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.

  • Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

  • 13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі.

  • 15 вересня окупанти на Авдіївському напрямку за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького та Сєверного Донецької області.

  • 16 жовтня у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, зазначив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення

Україна
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
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