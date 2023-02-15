Ворог тисне по всій лінії фронту. Колонка Сергія Згурця

Лінія Сватове – Кремінна

Ворог намагається тиснути по всій лінії фронту. Це той широкомасштабний наступ, який намагається реалізувати російська армія на нашій землі. Одна з таких гарячих ділянок - це лінія Сватове - Кремінна, де ворог проводить наступальні дії. Туди й далі прибувають мобілізовані російські війська для поповнення втрат серед своїх передових підрозділів.

За даними Східного угруповання військ ЗСУ за останній тиждень російські війська завдали рекордну кількость артударів по Лиманському напрямку, на захід від Кремінної. У зоні Сватове - Кремінна - Невельське за добу відбулося 215 обстрілів і 16 бойових зіткнень. При цьому 120 ворогів було вбито, 95 поранено. Це значні втрати для ворога, але ворог й далі намагається тиснути на наші позиції.

Військовослужбовець 15-го окремого полку НГУ, інструктор з тактики Віталій Біляк зазначив, що ситуація на східному фронті стабільна важка, але контрольована. Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ у Кремінському лісі, а саме у Серебрянському лісництві. Штурмові дії ворога нічим не завершуються, окрім втраченого особового складу противника. ЗСУ готові давати відсіч загарбнику у будь-який час.

Військовослужбовець Віталій Біляк зауважив, що противник зібрав на цьому напрямку найсучаснішу техніку. Дуже активно працюють ворожі засоби зв'язку РЕБ. Противник добре екіпірованими групами намагається доповзти до наших позицій. Вони досить добре замасковані й з цього ми бачимо, що це не мобілізовані дилетанти, а досить добре підготовлені військовослужбовці.

Військовослужбовець наголосив, що у боротьбі з ворогом потрібно бути пильним, уважним та холоднокровним. Противника багато і він вміє добре маскуватися. У лісі відбуваються також контрснайперські дуелі, там невелика відстань, а саме 150-200 метрів. І ми працюємо ефективно. Не перший місяць противник активно застосовує дрони зі скиданням гранат. Малими диверсійними групами ворог намагається промацувати наші позиції та проводити розвідку боєм, але залишається в українських чорноземах. Війну ми маємо зупинити тут, а не у Карпатах.

На кожній позиції ми маємо тепловізори та прилади нічного бачення, нічні дрони. Для близького бою з ворогом у нас все є. Ми маємо БК, але є проблеми зі 120 мм та важкими засобами придушення противника.

Підсумки "Рамштайн-9"

Фактично у наших військових є розуміння, що нам потрібно - далі тримати лінію оборони, у той час, як зараз формуються інші бригади й готуються провести через певний проміжок часу контрнаступальні дії. Власне про це йшлося на засіданні "Рамштайн", яке сьогодні завершилося у Брюссельській штаб-квартирі Альянсу.

На думку Ігоря Левченка, військово-політичного оглядача, експерта Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, що головним підсумком цього "Рамштайну" можна вважати те, що наші союзники налаштованні на надання допомоги Україні у формуванні повноцінних частин та підрозділів на західній техніці та озброєнні, також у підготовці цих підрозділів для проведення контрнаступальних і наступальних дій навесні цього року.

Експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння вважає, що західна авіація нам потрібна, й у тому числі, щоб застосовувати авіаційні боєприпаси високої точності. Треба розуміти, що сьогодні нам союзники постачають достатньо велику кількість високоточних боєприпасів, як артилерійських, так і до РСЗВ, але авіаційні високоточні боєприпаси, що застосовуються бойовою авіацією, мають головну відмінність – набагато більшу потужність. Наприклад, для проломлювання підготовленої оборони на тому ж Півдні, у районі Запорізької області з виходом на Мелітополі й так далі, така авіаційна підтримка нам би стала дуже в нагоді. Потужність боєприпасів HIMARS і тих, які нам планують надати з дальністю у 150 км, обмежуються 100 кг боєголовки, тобто це максимальна потужність, що може бути застосована. Потужність артилерійських високоточних боєприпасів ще нижча. А високоточні авіаційні бомби можуть бути й 100 кг, і 300 кг, і 500 кг, і навіть до тонни, тобто це боєприпаси посиленої потужності, які дуже непогано себе можуть показати у проломлюванні організованої ешелонованої підготовленої оборони противника.

Ігор Левченка зазначив, що спираючись на попередній досвід ведення бойових дій та використанні зразків озброєнь західної техніки, можемо говорити, що застосовування західної зброї у комплексі, від систем зв'язку, артилерійських систем, озброєнь механізованих підрозділів і так далі, - це все підвищує бойову ефективність всієї західної зброї.За досвідом успішних наступальних дій ЗСУ восени минулого року, ці успіхи позитивно впливали на політикум Європи та США і продовжують позитивний вплив на подальше надання допомоги та підтримки Україні. Ми спостерігаємо збільшення військової та фінансової допомоги.