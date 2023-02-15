Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Ворог тисне по всій лінії фронту. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Ворог тисне по всій лінії фронту. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
15 лютого, 2023 середа
22:18
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Це той широкомасштабний наступ, який намагається реалізувати російська армія на нашій землі

Лінія Сватове – Кремінна

Ворог намагається тиснути по всій лінії фронту. Це той широкомасштабний наступ, який намагається реалізувати російська армія на нашій землі. Одна з таких гарячих ділянок - це лінія Сватове - Кремінна, де ворог проводить наступальні дії. Туди й далі прибувають мобілізовані російські війська для поповнення втрат серед своїх передових підрозділів.

За даними Східного угруповання військ ЗСУ за останній тиждень російські війська завдали рекордну кількость артударів по Лиманському напрямку, на захід від Кремінної. У зоні Сватове - Кремінна - Невельське за добу відбулося 215 обстрілів і 16 бойових зіткнень. При цьому 120 ворогів було вбито, 95 поранено. Це значні втрати для ворога, але ворог й далі намагається тиснути на наші позиції.

Військовослужбовець 15-го окремого полку НГУ, інструктор з тактики Віталій Біляк зазначив, що ситуація на східному фронті стабільна важка, але контрольована. Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ у Кремінському лісі, а саме у Серебрянському лісництві. Штурмові дії ворога нічим не завершуються, окрім втраченого особового складу противника. ЗСУ готові давати відсіч загарбнику у будь-який час.

Військовослужбовець Віталій Біляк зауважив, що противник зібрав на цьому напрямку найсучаснішу техніку. Дуже активно працюють ворожі засоби зв'язку РЕБ. Противник добре екіпірованими групами намагається доповзти до наших позицій. Вони досить добре замасковані й з цього ми бачимо, що це не мобілізовані дилетанти, а досить добре підготовлені військовослужбовці.

Військовослужбовець наголосив, що у боротьбі з ворогом потрібно бути пильним, уважним та холоднокровним. Противника багато і він вміє добре маскуватися. У лісі відбуваються також контрснайперські дуелі, там невелика відстань, а саме 150-200 метрів. І ми працюємо ефективно. Не перший місяць противник активно застосовує дрони зі скиданням гранат. Малими диверсійними групами ворог намагається промацувати наші позиції та проводити розвідку боєм, але залишається в українських чорноземах. Війну ми маємо зупинити тут, а не у Карпатах.

На кожній позиції ми маємо тепловізори та прилади нічного бачення, нічні дрони. Для близького бою з ворогом у нас все є. Ми маємо БК, але є проблеми зі 120 мм та важкими засобами придушення противника.

Підсумки "Рамштайн-9"

Фактично у наших військових є розуміння, що нам потрібно - далі тримати лінію оборони, у той час, як зараз формуються інші бригади й готуються провести через певний проміжок часу контрнаступальні дії. Власне про це йшлося на засіданні "Рамштайн", яке сьогодні завершилося у Брюссельській штаб-квартирі Альянсу.

На думку Ігоря Левченка, військово-політичного оглядача, експерта Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, що головним підсумком цього "Рамштайну" можна вважати те, що наші союзники налаштованні на надання допомоги Україні у формуванні повноцінних частин та підрозділів на західній техніці та озброєнні, також у підготовці цих підрозділів для проведення контрнаступальних і наступальних дій навесні цього року.

Експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння вважає, що західна авіація нам потрібна, й у тому числі, щоб застосовувати авіаційні боєприпаси високої точності. Треба розуміти, що сьогодні нам союзники постачають достатньо велику кількість високоточних боєприпасів, як артилерійських, так і до РСЗВ, але авіаційні високоточні боєприпаси, що застосовуються бойовою авіацією, мають головну відмінність – набагато більшу потужність. Наприклад, для проломлювання підготовленої оборони на тому ж Півдні, у районі Запорізької області з виходом на Мелітополі й так далі, така авіаційна підтримка нам би стала дуже в нагоді. Потужність боєприпасів HIMARS і тих, які нам планують надати з дальністю у 150 км, обмежуються 100 кг боєголовки, тобто це максимальна потужність, що може бути застосована. Потужність артилерійських високоточних боєприпасів ще нижча. А високоточні авіаційні бомби можуть бути й 100 кг, і 300 кг, і 500 кг, і навіть до тонни, тобто це боєприпаси посиленої потужності, які дуже непогано себе можуть показати у проломлюванні організованої ешелонованої підготовленої оборони противника.

Ігор Левченка зазначив, що спираючись на попередній досвід ведення бойових дій та використанні зразків озброєнь західної техніки, можемо говорити, що застосовування західної зброї у комплексі, від систем зв'язку, артилерійських систем, озброєнь механізованих підрозділів і так далі, - це все підвищує бойову ефективність всієї західної зброї.За досвідом успішних наступальних дій ЗСУ восени минулого року, ці успіхи позитивно впливали на політикум Європи та США і продовжують позитивний вплив на подальше надання допомоги та підтримки Україні. Ми спостерігаємо збільшення військової та фінансової допомоги.

Відео
Новини
ЄС
Сергій Згурець
Луганщина
ЗСУ
війна з Росією
Донеччина
безпілотник
Сватове
Запорізька область
США
Військові новини
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Колонка Згурця
HIMARS
Читайте також:
Антониу Гутерреш
14 лютого, 2023 вiвторок
"Нам треба йти далі": Гутерреш закликав готуватися до створення "ООН 2.0"
спецавтомобіль КрАЗ-255
14 лютого, 2023 вiвторок
Вже пішов четвертий місяць, а на заводі немає ні замовника, ні реального господаря - ексгендиректор ПрАТ "АвтоКрАЗ" Черняк
14 лютого, 2023 вiвторок
Винищувачі Нідерландів перехопили три російські військові літаки біля Польщі
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 40.06
  • EUR
    Купівля 41.74
    Продаж 42.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
15 лютого
23:28
АПЛ, Олександр Зінченко, Арсенал, Манчестер Сіті
"Арсенал" Зінченка програв "Ман Сіті" у надважливому матчі за чемпіонство АПЛ
23:25
РФ ударила по багатоповерхівці в Покровську: загинуло троє людей, ще 11 поранені
22:33
Ексклюзив
карта Сватове Кремінна Лиман Курахове Вугледар Бахмут 15.02.22
Бахмут - це головний напрямок удару противника на східному фронті, - речник Східного угрупування військ Череватий
22:26
Держдепартамент США
Держдепартамент США підтвердив підготовку допомоги Україні на $9,9 млрд
21:58
Путін і Лавров
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 лютого
21:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Російський наступ провалюється, ЗСУ знищили понад 50% російських танків, Китай уважно стежить за війною в Україні. Світові ЗМІ про Україну 15 лютого
21:42
Сумщина, ракетний удар, вибухи, Сумська область, вибух
На Сумщині за день 30 прильотів, росіяни скинули на Краснопільську громаду вибуховий пристрій
21:24
Leopard 2
Нідерланди нададуть Україні 20 тис. снарядів до Leopard 2 і не проти передати танки за згоди Німеччини
20:58
Віктор Янукович
Швейцарія розпочала провадження щодо конфіскації активів Януковича
20:58
Інтерв’ю
Руслан Дейниченко
Росія називає українців нацистами, щоб переконати населення продовжувати війну, - директор StopFake Дейниченко
20:44
Фонд KOLO запустив сервіс, який генерує AL аватари для соцмереж за донейти на ЗСУ
20:30
Disney випустив трейлер до ремейку "Русалоньки" з Холлі Бейлі в головній ролі
20:09
OPINION
Віктор Каспрук
"Чи має значення, хто правий?". "Какая разніца" по-угорськи
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 357 дня війни: "чорні запорожці" спалили російський "солнцепек", Швеція надає САУ Archer, а Італія – черговий пакет допомоги
19:53
У Великій Британії оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання 24 лютого
19:47
окупанти, орки
Через значні втрати росіяни інтенсивно використовують на сході "загони смертників", - Маляр
19:36
Маріуполь
"Мертве місто": радник мера Андрющенко показав, який вигляд має Маріуполь ввечері
19:11
нафта ембарго санкції
Швейцарія запровадила стелю цін на російські нафтопродукти
19:09
Лавров
"Спроби ізолювати РФ провалились": Лавров озвучив новий наратив російської пропаганди
19:08
окупанти, орки
У Новій Каховці окупанти відбирають у мирних мешканців плавзасоби й використовують їх для диверсій, - Генштаб
18:37
Українські прикордонники
Прикордонники знищили 60 росіян, які намагались прорвати оборону на Донеччині
18:34
Саакашвілі
Європарламент закликав Грузію помилувати та звільнити експрезидента Саакашвілі
18:29
Закривали в шафі, наступали на руки: в Києві вихователі корекційного приватного дитсадка знущалися з дітей
18:25
Судовий вирок
Судові повістки та виклики в Україні почали надсилати через Viber
18:11
Інфантіно та Путін
ФІФА не хвилює український футбол, вони ставлять себе вище закону, - гендиректор "Шахтаря" Палкін
18:05
OPINION
Зоя Казанжи
Чомусь мені здається, що НАТО таки доведеться воювати
18:03
мобілізація рф солдати орки
Студентів у РФ змушують підписувати згоду на дострокову мобілізацію, — росЗМІ
17:57
ПриватБанк попередив про нову шахрайську схему
Верховний Суд підтвердив законність націоналізації ПриватБанку
17:53
Окупанти на ЗАЕС
Росіянам бракує інженерів, щоб запустити захоплені заводи на окупованих територіях
17:44
Вертоліт Ка-52
На східному фронті українські захисники знищили російський вертоліт Ка-52
17:41
Оновлено
Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон
"Разом ми маємо зробити все для початку переговорів про вступ України до ЄС уже цього року": Зеленський зустрівся з прем'єром Швеції Крістерссоном
17:35
Укроборонпром
У 2022-му Укроборонпром виготовив і передав війську в 5-8 разів більше продукції, ніж попереднього року
17:25
Юлія Джима
Біатлон: українки провалили індивідуальну гонку на чемпіонаті світу
17:13
школа окупант
На окупованих територіях росіяни штрафують батьків, чиї діти навчаються в українських школах, - Центр нацспротиву
17:13
збита повітряна куля
Над Києвом виявили 6 повітряних цілей, більшість збила ППО
17:03
Швеція
Шведські САУ Archer будуть в Україні настільки швидко, наскільки це можливо, - прем'єр Крістерссон
16:59
Єнс Столтенберг
Україна зможе стати членом НАТО, але спершу треба перемогти РФ, — Столтенберг
16:58
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили за день 19 росіян
16:53
Ексклюзив
"Буки", Грузія і друзі
Владі Грузії слід нагадати, чиєю зброєю вони протистояли Росії у 2008 році, - нардеп Гончаренко
16:48
Ексклюзив
Кігурадзе
Грузинська влада веде себе огидно і не відображає позиції грузинського народу, – журналіст Темур Кігурадзе
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV