Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзота, - футболіст Зінченко звернувся до Путіна

Зінченко висловив свою позицію в Instagram-stories.



"Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзота!" - написав футболіст Олександр Зінченко, прикріпивши фото президента РФ.



Stories Зінченка вже зникла з соцмережі. Ймовірно, що її видалив сам Instagram через скарги.





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