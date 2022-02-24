Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзота, - футболіст Зінченко звернувся до Путіна
Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко засудив військові дії Росії і їхнього президента Володимира Путіна
Зінченко висловив свою позицію в Instagram-stories.
"Я сподіваюся, що ти здохнеш найстрашнішою смертю, мерзота!" - написав футболіст Олександр Зінченко, прикріпивши фото президента РФ.
Stories Зінченка вже зникла з соцмережі. Ймовірно, що її видалив сам Instagram через скарги.
- Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- ДПСУ повідомила, що Україну було атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму.
- Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС.
- ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку.
- У Києві закривають садочки та школи, медична система працює в посиленому режимі.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив напад РФ зі світовими лідерами.
- Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Президент Зеленський підписав відповідний указ.
- 24 лютого українські військові відбили Щастя, близько 50 росіян загинули. Пізніше на Донеччині Росія обстріляла околиці Авдіївки та чотирьох селищ.
- Генеральний штаб ЗС України повідомив, що на об'їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів.
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