"Захист ЄС": Швеція підтримала закриття Фінляндією пунктів пропуску на кордоні з РФ
Швеція підтримала рішення Фінляндії щодо закриття кількох пунктів пропуску на кордоні з Росією через зростання кількості мігрантів
Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, пише Euractiv.
За останні тижні сотні шукачів притулку прибули до прикордонних пунктів між Росією та Фінляндією.
"Ситуація на фінському кордоні організована Росією і спрямована на розкол Заходу. Швеція рішуче підтримує заходи Фінляндії щодо захисту не лише фінського кордону, але й зовнішнього кордону ЄС", - заявив Крістерссон на спільній пресконференції зі своїм фінським колегою Петтері Орпо.
За даними відділу з питань надання притулку Імміграційної служби Фінляндії, деякі з шукачів притулку, які перетнули кордон протягом останніх тижнів, вже отримали негативне рішення про надання притулку, а інші відкликали свої заяви.
Ситуація на російсько-фінському кордоні
18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.
Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.
22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні.
27 листопада прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що якщо потік біженців з Росії буде продовжуватись, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.
28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією.
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