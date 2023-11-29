"Захист ЄС": Швеція підтримала закриття Фінляндією пунктів пропуску на кордоні з РФ

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, пише Euractiv.

За останні тижні сотні шукачів притулку прибули до прикордонних пунктів між Росією та Фінляндією.

"Ситуація на фінському кордоні організована Росією і спрямована на розкол Заходу. Швеція рішуче підтримує заходи Фінляндії щодо захисту не лише фінського кордону, але й зовнішнього кордону ЄС", - заявив Крістерссон на спільній пресконференції зі своїм фінським колегою Петтері Орпо.

За даними відділу з питань надання притулку Імміграційної служби Фінляндії, деякі з шукачів притулку, які перетнули кордон протягом останніх тижнів, вже отримали негативне рішення про надання притулку, а інші відкликали свої заяви.

Ситуація на російсько-фінському кордоні

18 листопада Фінляндія закрила чотири із восьми пунктів перетину кордону з Росією до 18 лютого 2024 року у відповідь на сплеск міграції.

Петтері Орпо звинуватив російську владу у сприянні нелегальним мігрантам потрапити в країну.

22 листопада Фінляндія оголосила, що закриває усі пункти перетину на кордоні з Росією, окрім найпівнічнішого - Райя-Йосепі.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що керівництво країни не має наміру вести перемовини з Росією щодо ситуації на східному кордоні, доки не закінчиться війна РФ в Україні.

27 листопада прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що якщо потік біженців з Росії буде продовжуватись, то країна вживатиме додаткові заходи для припинення цього процесу.

28 листопада уряд Фінляндії заявив, що протягом наступних двох тижнів закриє весь свій кордон з Росією.