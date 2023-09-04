Залужний призначив керувати ТЦК Львівщини ветерана війни, Героя України Чаюка
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив Героя України полковника Дениса Чаюка начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки
Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК та СП.
"Наказом Головнокомандувача Збройних сил України генералом Валерієм Залужним було призначено начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки - полковника Дениса Чаюка", - йдеться у повідомленні.
Денис Чаюк брав участь у боях за Луганський аеропорт та місто Дебальцеве Донецької області під час антитерористичної операції. Від початку повномасштабної війни він є заступником командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
У березні 2022 року Чаюк зазнав осколкового поранення.
У квітні президент Володимир Зеленський присвоїв Чаюку звання Героя України "за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, за знищення техніки й живої сили ворога".
Що відомо про оновлення складу обласних військкомів
Станом на 26 липня робочі групи Міноборони отримали понад 2,3 тис. звернень від громадян щодо корупції в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Державне бюро розслідувань оголосило 21 підозру.
Правоохоронці під час майже сотні обшуків у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 11 областей України виявили схему з уникнення призову на військову службу.
Правоохоронці повідомляють, що посадовці одного з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії нараховували собі та підлеглим щомісячну доплату у 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях.
3 серпня Державне бюро розслідувань затримало посадовця КМВА, якого підозрюють в організації схеми вивезення чоловіків за кордон за довідками про непридатність до військової служби.
СБУ затримала на Полтавщині керівника одного з військкоматів, його звинувачують в отриманні хабаря. Також правоохоронці оголосили підозри двом посадовцям на Черкащині, які нібито продавали підроблені довідки про інвалідність для виїзду чоловікам за кордон.
5 серпня у Києві Державне бюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали й повідомили про підозру начальнику Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Йому загрожує позбавлення волі до 9 років.
7 серпня керівник районного ТЦК Полтавщини отримав підозру в жорстокому побитті підлеглого опівночі під його будинком.
9 серпня стало відомо, що очільника одного з київських районних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки підозрюють у корупції.
У четвер, 17 серпня, Володимир Зеленський підписав указ №491/2023, що ввів у дію рішення РНБО про звільнення всіх обласних військкомів.
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