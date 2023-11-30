Збірна України захистила позиції в оновленому рейтингу ФІФА

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Українці втрималися на 22-му рядку рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій завдяки нульовій нічиїй з чинним чемпіонами Європи італійцями у кваліфікації Євро-2024.

Збірна України продовжить боротьбу за путівку до фінальної частини ЧЄ у плей-офф. ЇЇ наступний суперник - Боснія і Герцеговина йде у рейтингу ФІФА 69-ю. З двох інших потенційних суперників нашої національної команди, вище перебуває Ісландія, яка розташувалася на 71-й позиції. Її суперник по півфіналу плей-офф - Ізраїль - 75-й.

Лідерство в рейтингу ФІФА зберегла Аргентина, слідом за якою розташовуються Франція, Англія, Бельгія та Бразилія.

Збірна України у відборі на Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою із 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.

Хто зіграє у плей-офф кваліфікації

Навесні 2024 року визначаться три останні учасники Євро-2024. У стикових матчах візьмуть участь переможці груп Ліги націй. Плей-офф проводитиметься у форматі "фіналу чотирьох" шляхів А, B та C.

Шлях А: Польща - Естонія, Фінляндія - Уельс

Шлях B: Боснія і Герцеговина - Україна, Ізраїль - Ісландія

Шлях С: Грузія - Люксембург, Греція - Казахстан

Півфінал Україна зіграє на виїзді, а в разі перемоги зустрінеться з переможцем пари Ізраїль - Ісландія на своєму полі. Перші стикові матчі пройдуть 21 березня 2024 року, фінали - 26 березня.

Фото: fifa.com