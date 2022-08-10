"Жодних прильотів не було, видихаємо та йдемо на пляж": у Росії заперечують вибухи на аеродромі в Криму
РосЗМІ заперечують та виправдовують вибухи на Новофедорівському аеродромі в тимчасово окупованому Криму
Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО.
Міністерство оборони РФ "пояснює", що вибухи на Новофедорівському аеродромі в Криму були спричинені детонацією декількох авіаційних боєприпасів через загоряння паливозаправника.
Росіян та жителів тимчасово окупованих територій запевняють, що внаслідок цього ніхто не постраждав, а техніку на аеродромі не пошкоджена.
Трохи згодом в Росії опублікували інформацію про одного загиблого, 13 поранених та пошкодження приватних домівок і авто.
"Заперечували паніку серед російських відпочивальників та затори в напрямку керченського мосту. Мовляв, відпочинок продовжується, туристи не постраждали, пляжі кафе і пункти прокату працюють", - додають в розвідці.
В ГУР пояснюють, що фейкову інформацію ворог поширює через розгубленість російського керівництва: "Оголосити про ракетний удар або диверсію з боку України - означає визнати непридатність власної системи ППО та спецслужб. Як і у випадку з затонулим крейсером "Москва".
- Нагадаємо, 9 серпня у Криму пролунали вибухи в районі авіабази росіян у Новофедорівці, на півострові почали евакуацію мешканців у Сакському районі. Місцеві повідомляли про велику кількість автомобілів швидкої допомоги, які їдуть до Новофедорівки з Євпаторії. Очевидці чули серію вибухів, схожих на детонацію боєприпасів.
- В Інституті дослідження війни заявили, що в кремлі не звинувачують Україну в ударах по аеродрому в Новофедорівці в Криму, адже це свідчило б про неефективність російських систем ППО.
- Джерело в українському уряді підтвердило, що за атакою на російський аеродром в Новофедорівці, в окупованому Криму, стоїть Україна.
- У Міноборони прокоментували пожежу на аеродромі в Криму: "Нагадуємо про заборону куріння у невстановлених місцях".
- У вечірньому зверненні 9 серпня Володимир Зеленський заявив, що російська війна проти України почалася з Криму і має закінчитися Кримом.
- The Wall Street Journal 9 серпня написала, що вибухи у Криму наближають війну до дому росіян.
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи обстріл авіабази в Криму, написав: "Все тільки починається".
- The New York Times з посиланням на власні джерела припустило, що для атаки на Крим могли використати зброю українського виробництва.
- США підтримують зусилля України щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності.
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