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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

Знищення десантного корабля, "бавовна" у Севастополі та дрони над Бєлгородщиною: де у росіян вибухало цього тижня

Андріана Стахів
31 грудня, 2023 неділя
20:05
Війна з Росією Пожежа на десантному кораблі «Новочеркаськ»

Найрезонанснішою подією тижня сало знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ" Чорноморського флоту РФ під час удару по бухті у Феодосії, проте це не єдина бавовна, яка очікувала на росіян

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях у тижневому огляді Еспресо.

Знищення десантного корабля, пожежа на атомному криголамі у Мурманську та вибухи у Севастополі

  • Біля причалу федерального державного унітарного підприємства "Атомфлот" у Мурманську горів атомний криголам-контейнеровоз "Севморпуть". Це російське вантажне атомне судно, ліхтеровоз. Воно побудоване в 1988 році та є одним із чотирьох колись існуючих торговельних суден з атомним двигуном. До експлуатації воно повернулося у 2016 році після масштабного ремонту. Зазначається, що спалах стався в одній з кают. Площа пожежі становила 30 квадратних метрів.
  • У ніч на вівторок, 26 грудня, жителі Феодосії в окупованому росіянами Криму повідомляли про гучні вибухи над містом. У ЗСУ підтвердили влучання у великий десантний корабель "Новочеркаськ". Як розповіли очевидці, були чутні кілька вибухів у районі порту, після чого у небі з'явилися сліди диму. Також раніше було тимчасово перекрито рух Кримським мостом. На борту корабля під час удару по бухті у Феодосії перебували 77 моряків: 23 поранені, один загиблий. "33 моряки вважаються зниклими безвісти, 23 людини поранені, одна загинула внаслідок атаки на корабель "Новочеркаськ" у порту Феодосії", – йдеться у повідомленні. Крім цього, зазначається, що на місці знайдені уламки ракети Storm Shadow.
  • У ніч на 28 грудня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, працювала ППО, а окупанти перекривали Кримський міст. За інформацією Развозжаєва, система ППО спрацювала над морем у Севастополі. Окупанти заявляють, що знищено один безпілотник. Пошкоджень інфраструктури нібито немає. Згодом у міноборони РФ уточнили, що нібито збили два українські БПЛА.
  • Тим часом вранці 30 грудня у центральній частині Севастополя пролунав потужний вибух. Міноборони РФ та місцева окупаційна влада заявили про атаку українського морського безпілотника. ЗСУ поки не коментували інцидент. За словами кореспондента проєкту "Радіо свободи" "Крим. Реалії", вибух був достатньо потужний, що від нього в будинках затремтіло скло у вікнах. Пізніше Міноборони РФ заявило про нібито атаку на Кримський півострів українського безекіпажного катера, який вони виявили в акваторії Чорного моря. Росіяни стверджують, що знищили український морський дрон патрульним катером Чорноморського флоту РФ близько 10:00 за місцевим часом.

Кримський міст

Фото: Gettyimages

Безпілотники над Курською, Бєлгородською та Ростовською областями

  • У РФ 27 грудня заявили про буцімто знищення двох безпілотників над територіями Бєлгородської та Ростовської областей."Вночі 27 грудня над територією Ростовської області силами ППО збито безпілотника. Наслідки на землі уточнюються", – написав губернатор Ростовської області Голубєв. Тим часом міноборони РФ пише про збиття ще одного БПЛА над територією Бєлгородської області. "Черговими засобами ППО два українські БпЛА знищені над територіями Бєлгородської та Ростовської областей", – йдеться у повідомленні.
  • Міністерство оборони Росії заявило вранці 29 грудня про буцімто атаку безпілотника на Курську область. Зазначається, що російська ППО нібито збила БПЛА.
  • А вже 30 грудня у Росії повідомили про обстріли Бєлгородської, Брянської, Московської, Курської та Орловської областей: імовірною ціллю атаки став завод, який виготовляє комплектуючі для "іскандерів" та "панцирів". Сили ППО збили кілька цілей на підльоті до Бєлгорода. За попередніми даними одна людина загинула та четверо постраждали, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Міноборони Росії заявило, що ППО знищили 13 снарядів РСЗВ над Бєлгородською областю. Російські телеграм-канали повідомляли, що за попередньою інформацією, у Брянську знову був атакований радіозавод "Кремній ЕЛ", де вироблять деталі для російського озброєння, є приліт. Пізніше вони говорили про збиття 32 безпілотних літальних апаратів над територіями Брянської, Орловської, Курської та Московської областей у ніч на 30 грудня.
  • Вдень 30 грудня в центрі російського Бєлгорода пролунали вибухи. Місцева влада заявила про обстріл міста безпілотниками, внаслідок чого нібито загинули 24 людини, а отримали поранення 108. Спецслужби України повідомили ЗМІ, що ЗСУ вдарили по військових об'єктах у місті. Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що ЗСУ нібито обстріляли центр Бєлгорода та, мовляв, влучили у житловий сектор. Місцеві телеграм-канали публікували відео та фото, на яких можна побачити пожежі, дим та руйнування інфраструктури. Згодом українські ЗМІ, посилаючись на джерела у спецслужбах, поінформували, що по військових об'єктах в російському Бєлгороді вдарили Сили оборони України. Там уточнили, що це відповідь на російські атаки по Україні. "Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають", – йдеться у повідомленні. Разом із тим усі пошкодження цивільної інфраструктури та пожежі у Бєлгороді були спричинені непрофесійними діями російської протиповітряної оборони, а також навмисними та спланованими провокаціями.

війна з Росією Белгородська область безпілотники ППО

Фото: Губернатор Бєлгородщини Гладков

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Думки експертів

Як зазначають експерти Bloomberg, удари по портах тимчасово окупованому Криму змусили Росію передислокувати свої кораблі Чорноморського флоту подалі від небезпеки. Видання припускає, що атаки посилили тиск на російську оборону на півострові, проте вони, ймовірно, матимуть обмежений вплив на розвиток бойових дій.

"Росія не коментувала місцезнаходження свого Чорноморського флоту, хоча супутникові знімки показали, що судна, ймовірно, перемістилися з Севастополя після удару по штабу", – йдеться у повідомленні.

Голова розвідки Естонії Антс Ківісельг також прокоментував удар ЗСУ по російському кораблю "Новочеркаськ" та заявив, що ця атака посилить тиск на Росію.

"Безумовно, ця атака посилить тиск на Російську Федерацію, щоб вона перемістила свої підрозділи якнайдалі від Кримського півострова. Вони також не можуть використовувати порти в Криму, які є придатними та ефективними з точки зору їхньої приймальної спроможності, що працюють швидко", – пояснює Ківісельг.

За словами головного редактора Defence Express Олега Каткова, Росія має можливість виробляти великі десантні кораблі оновленого проєкту, які коштують понад 300 млн доларів за одиницю. Однак їх виробництво займає багато часу, і ворог не зможе відновити свої втрати до 2035-2036 років.

"Якщо враховуючи, що це вже третій великий десантний корабель, який знищили Збройні Сили України у Чорному та Азовському морях, то це означає, що ще два наступні будуть передані замовнику не раніше 2035-2036 років. Ось такий строк відновлення втрати під назвою великих десертний корабель "Новочеркаськ" який був знищений у Феодосії", – підсумовує військовий експерт.

Тим часом ISW у своєму звіті говорить про останній удар українських безпілотників на території Росії, зазначаючи, що вони вразили більшість намічених цілей. Зазначається, що українські сили провели велику серію ударів по цілях в Росії в ніч з 29 на 30 грудня. Українські джерела у сфері безпеки повідомили західним та українським ЗМІ, що в ніч з 29 на 30 грудня українські сили запустили понад 70 безпілотників по російській військовій інфраструктурі та оборонно-промислових об'єктах поблизу Москви, Бєлгорода, Тули, Твері та Брянська.

Суспільство
Україна
Росія
Крим
СБУ
ЗСУ
безпілотник
Бєлгород
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