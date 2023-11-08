ЗСУ можуть діяти на трьох напрямках: Згурець про дії на лівому березі Херсонщини

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".

"Щонайменше йдеться про три ділянки, де можуть діяти українські військові. Зокрема, від двох мостів, залізничного і автомобільного поблизу Антонівки. Ще один плацдарм збільшується поблизу Кринок, де ворог безуспішно намагався відбити цей населений пункт", - зазначив Згурець.

Він розповів про істерику росіян з огляду на те, що Україна збільшує свої потужності на лівому березі.

"Впродовж достатньо тривалого часу, декількох тижнів, підрозділи морської піхоти ЗС України здійснювали рейдові дії на лівому березі Херсонщини з забезпеченням перекидання цих підрозділів і логістики, використовуючи човни. На додачу до дій наших підрозділів, вчора з'явилося відео, де перекидається 1 БТР з правого берега. Це спричинило істерику в російських пабликах з огляду на те, що Україна збільшує свої потужності на лівому березі", - повідомив аналітик.

За його словами, це може вплинути на подальший хід бойових дій. Але стосовно форсування в найближчому часі, не потрібно впадати в надмірні очікування.