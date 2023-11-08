ЗСУ можуть діяти на трьох напрямках: Згурець про дії на лівому березі Херсонщини
Ділянок на лівому березі Херсонщини, де можуть діяти українські військові, стає більше
Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо".
"Щонайменше йдеться про три ділянки, де можуть діяти українські військові. Зокрема, від двох мостів, залізничного і автомобільного поблизу Антонівки. Ще один плацдарм збільшується поблизу Кринок, де ворог безуспішно намагався відбити цей населений пункт", - зазначив Згурець.
Він розповів про істерику росіян з огляду на те, що Україна збільшує свої потужності на лівому березі.
"Впродовж достатньо тривалого часу, декількох тижнів, підрозділи морської піхоти ЗС України здійснювали рейдові дії на лівому березі Херсонщини з забезпеченням перекидання цих підрозділів і логістики, використовуючи човни. На додачу до дій наших підрозділів, вчора з'явилося відео, де перекидається 1 БТР з правого берега. Це спричинило істерику в російських пабликах з огляду на те, що Україна збільшує свої потужності на лівому березі", - повідомив аналітик.
За його словами, це може вплинути на подальший хід бойових дій. Але стосовно форсування в найближчому часі, не потрібно впадати в надмірні очікування.
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14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.
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20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.
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В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.
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20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.
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21 жовтня ISW розповіли, що в ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки.
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Також за словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, щоб "полегшити життя" правому берегу Дніпра, потрібно очистити частину лівого, який залишається під вогнем російських окупантів.
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Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.
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7 листопада ISW назвав кількість воїнів ЗСУ, які можуть діяти на лівобережжі Херсонщини.
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