Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Статті Україна їде на Євро, а Потєря проведе бій з росіянином: огляд українського спорту за тиждень
Огляд

Україна їде на Євро, а Потєря проведе бій з росіянином: огляд українського спорту за тиждень

Влад Дідусь
30 березня, 2024 субота
17:55
Статті Михайло Мудрик і Георгій Судаков, збірна України

З 24 по 30 березня в українському спорті трапилося чимало важливих подій: наша національна команда з футболу зіграє на Євро-2024, а Ігор Потєря наступний бій проведе проти росіянина Шарабутдіна Магомедова

Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024

У вівторок, 26 березня, збірна України билася проти Ісландії у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь нашої команди. Голи у ворота ісландців забили Віктор Циганков та Михайло Мудрик, Георгій Судаков віддав два асисти. 

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії. 

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих третіх збірних, які посядуть треті позиції. 

Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024

Фото: Getty Images

Головними фаворитами Євро-2024 букмекери вважають Англію та Францію, на перемогу цих команд діє коефіцієнт 4,50. Високо оцінюються шанси Німеччини (7,00), Іспанії (8,00) та Португалії (9,00).

На перемогу України дають коефіцієнт 33,00. Наша національна команда займає 11-ту позицію в рейтингу потенційних переможців Євро-2024. 

Збірна України

Фото: Getty Images

Юнацька збірна України перемогла Швейцарію і вийшла на Євро-2024

Футбольне літо чекає на українських вболівальників. На ЧЄ також кваліфікувалась наша юнацька збірна. У вівторок, 26 березня, збірна України U19 вдало зіграла проти Швейцарії.

У завершальному матчі відбіркового раунду чемпіонату Європи U19 збірна України перемогла Швейцарію з рахунком 3:0. Геннадій Синчук вивів українців вперед, а Матвій Пономаренко оформив дубль та забезпечив нашій команді спокійне завершення матчу.

Чемпіонат Європи серед гравців до 19 років пройде 15-28 липня в Північній Ірландії, на ЧЄ зіграють вісім збірних.

Жеребкування фінального турніру пройде 17 квітня в Белфасті.

Збірна України U19

Фото: УАФ

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах кваліфікувалася на Олімпіаду

Українські фехтувальниці здобули олімпійську ліцензію після етапу Кубка світу в китайському Нанкіні. Вперше з 2016 року та втретє в історії жіноча збірна України змагатиметься на Олімпіаді в командній шпазі.

У складі збірної України виступили Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Джоан-Фейбі Бежура.

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах

Фото: Photopavia

Футболіста "Динамо" засудили на 18 місяців умовного ув'язнення

Форвард "Динамо" Жерсон Родрігеш, який зараз виступає у Словаччині на правах оренди, засуджений за домашнє насильство. Люксембурзький футболіст отримав умовний термін у 18 місяців, а також заплатить штраф у розмірі 1500 євро.

Родрігеша звинувачували за трьома статтями через напад і побої. Зокрема, форвард вчинив домашнє насильство щодо колишньої дівчини – міс Люксембург-2020 Емілі Боланд. Форвард має заплатити жінці понад 2 тис. євро як відшкодування збитків.

Прокуратура вимагала для Родрігеша 15 місяців умовного ув'язнення. Адвокат виступав за його повне виправдання.

Жерсон

Фото: Getty Images

Тенісистка Костюк ледь не загинула на Мальдівах

Українська тенісистка Марта Костюк зізналась, що ледь не загинула під час занять серфінгом на Мальдівах, де вона проводила медовий місяць.

"Хвилі були більшими, ніж ми думали. Вони були, напевно, разів у п'ять більші, ніж у Лос-Анджелесі. І через те, що це був наш другий раз, ми були надто впевнені у собі. На Мальдівах є місця, де хвиля розбивається на каміння. І ось мене закрутило і двічі накрило хвилею, я була прямо всередині загину хвилі і не могла з неї вибратися. Я практично видихнулася і справді мало не загинула там", - зізналась Марта Костюк.

Марта Костюк

Фото: Getty Images

Екстренер збірної України потрапив під ракетний удар РФ у Одесі

Колишній тренер збірної України з футболу Семен Альтман розповів, що його оселя в Одесі постраждала від ракетного удару РФ.

"Ми всі живі, проте постраждали сильно. Всі вікна в моїй квартирі вибило. У момент удару я перебував у кімнаті. Те, що відбулося після вибухів, передати дуже складно. Спочатку був один вибух, потім другий, після якого полетіли вікна, попадали картини та все, що висіло на стінах. І все це на моїх очах", - розповів Альтман.

Він додав, що він та його рідні залишилися неушкодженими.  

"Слава Богу, що ні я, ні діти, які були по сусідству, не постраждали. Два дні після цього перебував у прострації. Завдяки футбольній братії, моїм вихованцям, з якими мені доводилось працювати, вдалося розібрати завали та винести сміття. Наразі я разом із донькою переїхав в інше помешкання", - поділився Альтман.

Семен Альтман

Фото: Getty Images

"Сокіл" став 15-разовим чемпіоном України з хокею

У п'ятницю, 29 березня, київський "Сокіл" переміг "Кременчук" з рахунком 3:2, виграв фінальну серію плей-офф та став 15-разовим чемпіоном України з хокею.

Четверта гра фінальної серії відбувалася 28 березня у Кременчуці, проте була перервана через повітряну тривогу. Команди дограли матч наступного дня вранці та завершили його з рахунком 3:2 на користь "Сокола". 

Кияни перемогли "Кременчук" у фінальній серії плей-офф 4:0 та втретє поспіль стали чемпіонами України. Загалом для "Сокола" це 15-те національне золото.  

Сокіл Київ

Фото: facebook.com/hcsokil

Потєря проведе бій з непереможним росіянином в UFC

Боєць UFC Ігор Потєря наступний поєдинок проведе проти росіянина Шарабутдіна Магомедова. Бій пройде у рамках шоу UFC у Саудівській Аравії, яке відбудеться 22 червня.

"Я тут, щоб стати чемпіоном UFC у середній вазі, та для цього мені потрібно битися з усіма. Я ніколи не вибирав опонентів, приймаю всі виклики та погоджуюсь на ті бої, які дає мені UFC. На все воля Божа, Богу видніше, як для мене краще, я довіряю Богу і тій Енергії, яку Бог мені посилає. Слава Богу за все", - заявив Ігор Потєря.

Боєць попросив в українців максимальної підтримки, а не хейту.

Ігор Потєря проти Маурісіо Руа (ліворуч)

Фото: Getty Images
Ігор Потєря (праворуч)

Теги:
Новини
Спорт
Кримінал
Росія
Футбол
Одеса
Динамо Київ
Збірна України
хокей
теніс
фехтування
Олімпіада
УПЛ
Чемпіонат України
Олімпіада-2024
Віктор Циганков
ракетний удар
Михайло Мудрик
Євро-2024
Молодіжна збірна України
Марта Костюк
Олімпійська збірна України
Читайте також:
ЗСУ, мобілізація
29 березня, 2024 п'ятниця
Комітет ВР пропонує, аби українці за кордоном не могли оформити закордонний паспорт без військового обліку
Зеленський з Гостомеля звернувся до українців
29 березня, 2024 п'ятниця
Путін віддасть всі території, якщо Україна вийде на лінію 2022 року, - Зеленський
Олександр Сирський, Рустем Умєров
29 березня, 2024 п'ятниця
У ЗСУ переглянули потребу в мобілізації 500 тис. людей, - Сирський
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.92
    Купівля 38.92
    Продаж 39.45
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
30 березня
18:46
Японія
Японія побудує укриття поблизу Тайваню на випадок нападу Китаю
18:28
Одеса пляж
В Одеській ОВА розповіли, чи відкриватимуть влітку пляжі
18:05
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Ворскла
УПЛ: результати та розклад матчів 22-го туру
18:01
весна
У Польщі зафіксували найвищу температуру у березні за 50 років
18:01
OPINION
Олексій Петров
І прах Суворова не допоміг...
17:57
Фото «Gepard»
Постачання Німеччиною боєприпасів для ЗРК Gepard Україні покращилося, - Bild
17:33
винищувачі МіГ-29
У Сербії злітала авіація через невідомий літальний апарат
17:29
Життя без транзиту: як позначиться на українцях відсутність транспортування газу до ЄС та які сценарії його продовження розглядає Україна
17:12
олімпіада 2024
Німеччина й Франція домовилися про антитерористичну співпрацю під час Олімпіади та Чемпіонату Європи з футболу
17:09
веб-камера
У МВС розповіли, скільки камер відеомоніторингу встановлено в Україні
16:39
Southwind Airlines
ЄС заборонив польоти авіакомпанії Southwind Airlines через порушення санкцій
16:27
шенгенська віза шенген
Болгарія та Румунія приєднаються до Шенгенської зони 31 березня
16:03
Віталій Кличко
Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
16:00
OPINION
Богдан Данилишин
Уряд міг би сильніше підтримувати пільгові кредитні програми
15:50
Обстріл Запоріжжя
Росія обстріляла селище Долинка на Запоріжжі: постраждав 12-річний хлопчик
15:37
Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну
Болгарський круїзний лайнер врізався в стіну на Дунаї в Австрії: 11 людей постраждали
15:31
Ексклюзив
Окупанти
Росіяни спробують оточити Харків, взявши його в кільце, - майор запасу НГУ Гетьман
15:31
Оновлено
У Нідерландах невідомі взяли в заручники відвідувачів кафе
У Нідерландах затримали нападників, які захопили в заручники відвідувачів кафе
15:30
укриття
На Київщині у 17 школах та дитсадках будують укриття, - ОВА
15:18
обстріл, ППО
Українські бійці знищили ракету Х-59 у Дніпровському районі
15:11
україна німеччина
Кожен, хто втомився підтримувати Україну, має подумати про наслідки для Європи, - міністр фінансів Німеччини
15:10
Ексклюзив
Наступ РФ може початися у квітні, для переміщення військ росіянам потрібно максимум тиждень, - майор запасу НГУ Гетьман
15:09
Олаф Шольц
"Стільки, скільки потрібно": Шольц закликав німців до підтримки України
15:00
телемарафон
Петиція до уряду щодо переспрямування коштів з телемарафону та Freedom на ЗСУ зібрала необхідну для розгляду кількість підписів
14:53
Південнокитайське море
США, Японія та Філіппіни планують провести спільне військово-морське патрулювання у Південнокитайському морі
14:40
обстріл
Росія обстріляла Красногорівку на Донеччині: загинули двоє літніх людей, є поранений
14:39
Сухопутні війська ЗСУ
У кінці березня окупували ще два селища: британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
14:24
Торі Спеллінг та Дін МакДермотт
Акторка "Беверлі-Хіллз, 90210" Торі Спеллінг подала на розлучення з чоловіком після 18 років шлюбу
14:06
OPINION
Олексій Голобуцький
Зеленський вперше визнав можливість поразки
14:06
Мер Білої Церкви Геннадій Дикий
Мер Білої Церкви заявив, що вступає до лав ЗСУ
13:58
Експрезидент ФРН Йоахім Гаук
Експрезидент Німеччини висловив сподівання, що Шольц змінить свою думку щодо поставки Taurus Україні
13:53
нітроцелюлоза
Попри санкції, РФ вдвічі збільшила імпорт нітроцелюлози, яку використовують у виробництві артснарядів
13:48
окупанти
Росіяни на ТОТ обіцяють мешканцям гроші за свідчення про "злочини" України, - ЦНС
13:34
Поліція Перу провела обшук у будинку президентки через незадекларовані годинники Rolex
13:27
Росія вперше застосувала по Україні потужну авіабомбу ОДАБ-1500, - ЗМІ
13:22
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Повернення смертної кари в РФ загрожуватиме громадянам тимчасового окупованого Криму, - Чистіков
13:17
Рустем Умеров та Ллойд Остін
Умєров наголосив Остіну на необхідності забезпечення України більшою кількістю систем ППО
13:13
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
У Таджикистані заявили, що мігранти тікають з Росії після теракту в ТРЦ
13:01
Ізраїль, влучення ракети, випущеної з південного Лівану
Ізраїльська армія обстріляла південь Лівану: поранено спостерігачів ООН
12:55
Жозеп Боррель
"Рішучість ЄС захищати Україну лише посилюватиметься": Боррель відреагував на останні атаки РФ по українських енергооб'єктах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV