Україна їде на Євро, а Потєря проведе бій з росіянином: огляд українського спорту за тиждень

Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024

У вівторок, 26 березня, збірна України билася проти Ісландії у фінальному матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024. Матч завершився з рахунком 2:1 на користь нашої команди. Голи у ворота ісландців забили Віктор Циганков та Михайло Мудрик, Георгій Судаков віддав два асисти.

Україна розпочне виступи на Євро-2024 17 червня у Мюнхені грою з Румунією. У 2-му турі команда Сергія Реброва зустрінеться 21 червня у Дюссельдорфі зі Словаччиною. Завершать українці груповий раунд 26 червня у Штутгарті матчем проти Бельгії.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих третіх збірних, які посядуть треті позиції.

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Головними фаворитами Євро-2024 букмекери вважають Англію та Францію, на перемогу цих команд діє коефіцієнт 4,50. Високо оцінюються шанси Німеччини (7,00), Іспанії (8,00) та Португалії (9,00).

На перемогу України дають коефіцієнт 33,00. Наша національна команда займає 11-ту позицію в рейтингу потенційних переможців Євро-2024.

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Юнацька збірна України перемогла Швейцарію і вийшла на Євро-2024

Футбольне літо чекає на українських вболівальників. На ЧЄ також кваліфікувалась наша юнацька збірна. У вівторок, 26 березня, збірна України U19 вдало зіграла проти Швейцарії.

У завершальному матчі відбіркового раунду чемпіонату Європи U19 збірна України перемогла Швейцарію з рахунком 3:0. Геннадій Синчук вивів українців вперед, а Матвій Пономаренко оформив дубль та забезпечив нашій команді спокійне завершення матчу.

Чемпіонат Європи серед гравців до 19 років пройде 15-28 липня в Північній Ірландії, на ЧЄ зіграють вісім збірних.

Жеребкування фінального турніру пройде 17 квітня в Белфасті.

Фото: УАФ

Жіноча збірна України з фехтування на шпагах кваліфікувалася на Олімпіаду

Українські фехтувальниці здобули олімпійську ліцензію після етапу Кубка світу в китайському Нанкіні. Вперше з 2016 року та втретє в історії жіноча збірна України змагатиметься на Олімпіаді в командній шпазі.

У складі збірної України виступили Влада Харькова, Олена Кривицька, Інна Бровко та Джоан-Фейбі Бежура.

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Футболіста "Динамо" засудили на 18 місяців умовного ув'язнення

Форвард "Динамо" Жерсон Родрігеш, який зараз виступає у Словаччині на правах оренди, засуджений за домашнє насильство. Люксембурзький футболіст отримав умовний термін у 18 місяців, а також заплатить штраф у розмірі 1500 євро.

Родрігеша звинувачували за трьома статтями через напад і побої. Зокрема, форвард вчинив домашнє насильство щодо колишньої дівчини – міс Люксембург-2020 Емілі Боланд. Форвард має заплатити жінці понад 2 тис. євро як відшкодування збитків.

Прокуратура вимагала для Родрігеша 15 місяців умовного ув'язнення. Адвокат виступав за його повне виправдання.

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Тенісистка Костюк ледь не загинула на Мальдівах

Українська тенісистка Марта Костюк зізналась, що ледь не загинула під час занять серфінгом на Мальдівах, де вона проводила медовий місяць.

"Хвилі були більшими, ніж ми думали. Вони були, напевно, разів у п'ять більші, ніж у Лос-Анджелесі. І через те, що це був наш другий раз, ми були надто впевнені у собі. На Мальдівах є місця, де хвиля розбивається на каміння. І ось мене закрутило і двічі накрило хвилею, я була прямо всередині загину хвилі і не могла з неї вибратися. Я практично видихнулася і справді мало не загинула там", - зізналась Марта Костюк.

Фото: Getty Images

Екстренер збірної України потрапив під ракетний удар РФ у Одесі

Колишній тренер збірної України з футболу Семен Альтман розповів, що його оселя в Одесі постраждала від ракетного удару РФ.

"Ми всі живі, проте постраждали сильно. Всі вікна в моїй квартирі вибило. У момент удару я перебував у кімнаті. Те, що відбулося після вибухів, передати дуже складно. Спочатку був один вибух, потім другий, після якого полетіли вікна, попадали картини та все, що висіло на стінах. І все це на моїх очах", - розповів Альтман.

Він додав, що він та його рідні залишилися неушкодженими.

"Слава Богу, що ні я, ні діти, які були по сусідству, не постраждали. Два дні після цього перебував у прострації. Завдяки футбольній братії, моїм вихованцям, з якими мені доводилось працювати, вдалося розібрати завали та винести сміття. Наразі я разом із донькою переїхав в інше помешкання", - поділився Альтман.

Фото: Getty Images

"Сокіл" став 15-разовим чемпіоном України з хокею

У п'ятницю, 29 березня, київський "Сокіл" переміг "Кременчук" з рахунком 3:2, виграв фінальну серію плей-офф та став 15-разовим чемпіоном України з хокею.

Четверта гра фінальної серії відбувалася 28 березня у Кременчуці, проте була перервана через повітряну тривогу. Команди дограли матч наступного дня вранці та завершили його з рахунком 3:2 на користь "Сокола".

Кияни перемогли "Кременчук" у фінальній серії плей-офф 4:0 та втретє поспіль стали чемпіонами України. Загалом для "Сокола" це 15-те національне золото.

Фото: facebook.com/hcsokil

Потєря проведе бій з непереможним росіянином в UFC

Боєць UFC Ігор Потєря наступний поєдинок проведе проти росіянина Шарабутдіна Магомедова. Бій пройде у рамках шоу UFC у Саудівській Аравії, яке відбудеться 22 червня.

"Я тут, щоб стати чемпіоном UFC у середній вазі, та для цього мені потрібно битися з усіма. Я ніколи не вибирав опонентів, приймаю всі виклики та погоджуюсь на ті бої, які дає мені UFC. На все воля Божа, Богу видніше, як для мене краще, я довіряю Богу і тій Енергії, яку Бог мені посилає. Слава Богу за все", - заявив Ігор Потєря.

Боєць попросив в українців максимальної підтримки, а не хейту.

Фото: Getty Images

Ігор Потєря (праворуч)