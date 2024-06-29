Україна вилетіла з Євро-2024, а Усик більше не абсолютний чемпіон світу: головні новини українського спорту за тиждень

Виліт України з Євро-2024

У середу, 26 червня, були зіграні матчі 3-го туру Євро-2024. Україна зіграла внічию проти Бельгії (0:0), кращого також не виявили Словаччина та Румунія (1:1).

У турнірній таблиці групи E усі команди набрали по 4 бали. Такий випадок стався вперше в історії ЧЄ. Через гіршу різницю забитих-пропущених мʼячів українці фінішували на останній позиції, а румуни, бельгійці та словаки вийшли в 1/8 фіналу ЧЄ.

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Збірна України не виконала завдання на Євро-2024: як відреагував Шевченко

Футболісти збірної України не змогли виконати ціль, яку перед командою ставив Андрій Шевченко. Напередодні ЧЄ президент УАФ казав, що завдання-мінімум - вихід з групи.

"Дякую команді, тренеру і нашим найкращим вболівальникам. Як би не було складно зараз, залишаємося єдиними. Сильними. Працюємо далі заради майбутнього України. Слава Україні!", - написав президент УАФ Андрій Шевченко після вильоту України з Євро-2024.

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Ребров підсумував виступи збірної України на ЧЄ

За словами головного тренера, збірна України реагує на помилки, які зробила на Євро-2024.

"На душі - що ми це Євро програли у першому матчі. Багато причин. Ми розібрали цю гру. Я дійсно бачу, що гравці реагують. Кожна команда іноді робить помилки. Ми не потрапили у плей-офф, бо ми втратили важливі очки, і не тільки очки, а й голи", – сказав Сергій Ребров.

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Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу

На тижні Олександр Усик оголосив, що відмовляється від титулу IBF (Міжнародної боксерської федерації). Українець заявив, що дарує пояс британцям Ентоні Джошуа та Даніелю Дюбуа, аби вони посперечалися за нього у вересні.

Після цього українець перестав бути абсолютним чемпіоном світу. В Усика залишиться три титули - WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

За словами промоутера Едді Гірна, очікується, що переможець поєдинку Дюбуа - Джошуа навесні 2025 року має зустрітися з сильнішим у реванші Усик - Ф'юрі. Вони знову визначать абсолютного чемпіона світу.

Водночас Тайсона Ф'юрі не хвилює, що його реванш з Олександром Усиком втратить статус поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

"Тайсона це не дуже турбує. Останні пару тижнів він чудово проводить час зі своїми дітьми. Він поки просто хоче залишити бокс осторонь", - розповів менеджер британця Браун Спенсер.

Головним стимулом для Ф'юрі є сам реванш з Усиком.

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Циганков прийняв доленосне рішення щодо свого клубного майбутнього

Віктор Циганков задоволений життям в Іспанії й не хоче міняти команду. Йому подобається ставлення до нього у "Жироні", робота з тренером, а також можливість грати в Лізі чемпіонів.

26-річний Циганков вже прийняв рішення підписати новий контракт зі "Жироною". Планується, що про все домовляться після Євро-2024.

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"Шахтар" оголосив про трансфер воротаря олімпійської збірної України

За інформацією Transfermarkt, трансфер Кіріла Фесюна обійшовся "Шахтарю" у 2,7 млн євро. Воротар підписав з "гірниками" контракт на 5 років.

21-річний Фесюн є вихованцем чернігівської "Юності". Також встиг пограти за полтавську "Ворсклу" та "Колос" з Ковалівки. У минулому сезоні провів за команду з Київщини 29 матчів, з них 12 "на нуль".

У 2021 році Фесюн дебютував у складі молодіжної збірної України U21. З весни 2024-го є голкіпером олімпійської збірної України U23, разом з якою у червні став переможцем престижного міжнародного змагання Tournoi Maurice Revello у Франції.

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НОК презентував нову офіційну форму, в якій Україна виступатиме на Олімпіаді-2024

На тижні Національний олімпійський комітет України презентував нову олімпійську форму, в якій українські атлети виступатимуть на Олімпіаді-2024 у Парижі.

Українські спортсмени будуть у формі від 4F під час усіх офіційних церемоній та заходів, зокрема на параді атлетів з нагоди відкриття та закриття Олімпійських ігор, церемонії вручення медалей та поза змагальними аренами.

УПЛ опублікувала календар сезону 2024/25. Коли зіграють "Динамо" і "Шахтар"

Чемпіонат України з футболу стартує 3 серпня. Сезон триватиме до 24 травня - це базова дата 30-го туру.

У 1-му турі УПЛ фанати побачать матчі: "Олександрія" – "Динамо", "Ворскла" – "Шахтар", "Кривбас" – "Чорноморець", "Дніпро-1" - ЛНЗ", "Зоря" – "Інгулець", "Верес" – "Карпати", "Рух" - "Полісся" та "Оболонь" - "Колос".

"Динамо" та "Шахтар" зіграють між собою в 11-му та 26-му турах. Базові дати - 26 жовтня і 26 квітня відповідно.

Повний календар сезону УПЛ доступний за посиланням.

Фото: shakhtar.com