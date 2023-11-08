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"База для позитивних рішень у грудні": віцепрем’єрка Стефанішина про рекомендацію Єврокомісії щодо перемовин з Україною про вступ до ЄС

8 листопада, 2023 середа
22:19
Суспільство Ольга Стефанішина

Віцепрем’єрка з євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина вважає, що рішення Єврокомісії розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС може бути реалізовано вже в грудні цього року

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо"

"Зараз мова не йде ні про які поступки заради членства України в ЄС. Навпаки, ми розуміємо, що для всіх країн ЄС, не тільки сусідніх, ми маємо демонструвати спроможність бути частиною більшої Європи. Ми маємо стати країною, яка зможе знаходити консенсус в складних ситуаціях, відстоюючи свої власні інтереси", - наголосила Стефанішина.

Віцепрем’єрка зауважила, що Україна може вже в грудні отримати позитивні рішення щодо відкриття переговорів для вступу в ЄС.

"Ми дуже впевнено себе почуваємо, виконуючи всі вимоги ЄС щодо членства. В нас є велика підтримка щодо цього питання національних меншин, в тому числі й угорської. Проте не хочу фокусуватись на Угорщині. Лише хочу наголосити, що цей процес налагоджується. З завтрашнього дня, після рішення Єврокомісії, наший пріоритет - робота з країнами ЄС. Адже сьогоднішнє рішення заклало дуже солідну базу для того, щоб переважна більшість країн ЄС сформувала позитивне рішення щодо відкриття перемовин вже у грудні", - додала вона.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

7 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив: важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. 

Також віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла, що Київ домовляється про вступ в ЄС з Угорщиною та Румунією, які висловлюють застереження щодо прав своїх етнічних меншин у нашій країні.

ЗМІ повідомляють, що Україна отримає 8 листопада рекомендацію щодо початку переговорів, але будуть висунуті додаткові умови. А 14-15 грудня на саміті ЄС буде прийнято рішення, чи розпочати з Україною переговори про членство.

26 жовтня Стефанішина висловила впевненість, що Україні в грудні вдасться вийти на хороше політичне рішення щодо вступу до ЄС.

28 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів країн Євросоюзу, закликаючи до єдності в рішенні про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

31 жовтня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна почне переговори про вступ до ЄС цього року, якщо не буде форс-мажорів.

4 листопада Зеленський заявив, що Україна не просить "поблажок" на шляху до членства в Європейському Союзі.

Напередодні редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Юзвяк повідомив, що Європейський Союз, ймовірно, підтримає початок переговорів про вступ для України та Молдови й надасть Грузії статус кандидата на членство, але "з певними умовами".

Станом на початок листопада Єврокомісія вважає повністю виконаними чотири з семи критеріїв, що супроводжували надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

У вівторок, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому зафіксувала прогрес України та рекомендує розпочати процес перемовин про вступ нашої країни до ЄС

Україна
ЄС
Єврокомісія
Вступ в ЄС
Урсула фон дер Ляєн
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