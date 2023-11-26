Без продовження військової операції, мета Ізраїлю не буде виконана, - експерт-міжнародник Данилов
Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень вважає, що кожен день перемир'я буде заважати Ізраїлю відновити повноцінні бойові дії
Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.
"Заявлена мета операції - знищення влади ХАМАСу у Секторі Гази. Без продовження військової операції, заявлена мета виконана не буде", - зазначив він.
За його словами, зараз в Ізраїлі громадяни вимагають з одного боку звільнення заручників, а з іншого знищення ХАМАСу. Однак, поєднати ці складові дуже важко.
"Зараз вибір на користь заручників, що цілком логічно і очікувано. Але це призведе до того, що другий етап операції, тобто операція на півдні Сектору, стане пiд загрозою. Невідомо як ізраїльське військово-політичне керівництво вирішить цю дилему. Зараз вони декларують, що після процесу завершення обміну заручників, військова операція буде продовжена", - повідомив Данилов.
Якщо екстраполювати досвід початку війни, декілька тижнів вистачить для того, щоб завершити операцію, у випадку її поновлення, вважає він.
- 21 листопада стало відомо, що Ізраїль і ХАМАС близькі до угоди за посередництва США, яка дасть можливість звільнити десятки жінок і дітей, утримуваних у заручниках у Газі в обмін на п'ятиденну паузу в бойових діях. Пізніше про готовність до укладення угоди про тимчасове перемир'я з Ізраїлем заявив і лідер ХАМАСу Ісмаїл Ханієх.
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22 листопада у Катарі заявили, що кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАСом щодо припинення бойових дій на 4 дні для звільнення 50 заручників. Згодом стало відомо, що дату звільнення заручників у Газі перенесли через необхідність узгодити умови угоди.
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Днем пізніше представник МЗС Катару Маджед аль-Ансарі заявив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.
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Угода про тимчасове перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС передбачає чотириденну паузу у війні, першу за сім тижнів після звірств, скоєних ХАМАС 7 жовтня, і звільнення загалом близько 50 ізраїльських заручників групами по приблизно десятку в день.
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У п'ятницю, 24 листопада, ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у межах тимчасового припинення вогню. За окремою угодою того ж дня ХАМАС звільнив 11 іноземних громадян - 10 тайців і одного філіппінця.
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Очікувалося, що 25 листопада ХАМАС мав звільнити другу групу з 13 заручників, відкинувши заклик Ізраїлю звільнити ще одну людину, яка підпадає під умови договору. Водночас ізраїльські джерела в силових структурах попереджали, що якщо ХАМАС відкладе звільнення другої групи заручників, Ізраїль відновить наземні операції в Газі.
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Проте все ж уночі суботи 25 листопада Червоний Хрест прийняв другу групу із 13 ізраїльських і 7 іноземних заручників ХАМАСу в Єгипті.
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Бойовики терористичного угруповання ХАМАС передали владі Ізраїлю список третьої групи заручників, які готові до звільнення в неділю, 26 листопада.
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