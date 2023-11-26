Без продовження військової операції, мета Ізраїлю не буде виконана, - експерт-міжнародник Данилов 

Про це він розповів в етері телеканалу Еспресо.

"Заявлена мета операції - знищення влади ХАМАСу у Секторі Гази. Без продовження військової операції, заявлена мета виконана не буде", - зазначив він.

За його словами, зараз в Ізраїлі громадяни вимагають з одного боку звільнення заручників, а з іншого знищення ХАМАСу. Однак, поєднати ці складові дуже важко.

"Зараз вибір на користь заручників, що цілком логічно і очікувано. Але це призведе до того, що другий етап операції, тобто операція на півдні Сектору, стане пiд загрозою. Невідомо як ізраїльське військово-політичне керівництво вирішить цю дилему. Зараз вони декларують, що після процесу завершення обміну заручників, військова операція буде продовжена", - повідомив Данилов.

Якщо екстраполювати досвід початку війни, декілька тижнів вистачить для того, щоб завершити операцію, у випадку її поновлення, вважає він.