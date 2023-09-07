Британська компанія веде перемовини з ООН щодо страхування перевезень зерна з України
Британський ринок страхових послуг Lloyd's of London веде переговори з ООН щодо страхування суден з українським зерном, якщо робота коридору відновиться
Про це заявив генеральний директор компанії Джон Ніл агентству Reuters.
"Чи раді ми і чи можемо ми продовжувати надавати гарантії на випадок, якщо коридор може знову запрацювати і може бути відновлений? Відповідь – так… Ми ведемо активні дискусії з ООН про те, як це може статися", - сказав Ніл.
Він додав, що переговори включають можливість того, що страхове покриття, можливо, потрібно буде структурувати інакше, ніж раніше.
"За відсутності втручання ООН та дозволу ООН ми б не санкціонували страхування", - сказав Ніл.
У коментарі CNN пресслужба компанія зазначила, що маркетплейс співпрацює з ООН і урядами низки країн, "щоб підтримати дипломатичні зусилля щодо відновлення ініціативи, і готова сприяти транспортуванню зерна через безпечний коридор".
Що відомо про роботу "зернового коридору"
17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.
12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.
16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.
25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики, зокрема, обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.
4 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним висловив сподівання на досягнення в короткі терміни домовленості щодо чорноморської зернової ініціативи
Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна передала Туреччині пропозицію щодо продовження роботи "зернового коридору" без участі Росії, але остаточної відповіді наразі не отримала.
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