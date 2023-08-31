DeepState: на півдні Новопрокопівки ЗСУ намагаються зламати оборону ворога

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Запорізькому напрямку відбуваються активні дії з боку ЗСУ, як в районі Новопрокопівки, так і в районі Роботиного. В західних околицях Вербового візуально було зафіксовано наших бійців, нашу роботу, але ситуація є динамічною", - підкреслив Погорілий.

За його словами, росіяни намагаються контратакувати та підтягувати резерви.

"На півдні Новопрокопівки ЗСУ активно просуваються. Сили оборони намагаються зламати оборону ворога. Ворог продовжує будувати фортифікаційні споруди, підтягує резерви й техніку. Працює ворожа артилерія й авіація. Ворог намагається тиснути у відповідь", - додав Погорілий.

Що відомо про наступ ЗСУ у напрямку Запорізької області

21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.

У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи.

У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

Пізніше повідомлялося, що ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "військкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі.

Згодом в Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через складну серію оборонних позицій російських окупантів.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка. На півдні окупанти зазнають втрат, тому змушені перекидати війська з інших ділянок фронту.

У понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області. Також за минулий тиждень Сили оборони деокупували 1 кв. км на Бахмутському напрямку.

29 серпня Наталія Гуменюк заявила, що російські загарбники відступають на тлі прориву українськими військами ворожої лінії оборони у Запорізькій області