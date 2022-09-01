Демілітаризація ЗАЕС - єдина гарантія ядерної безпеки для України та Європи, - Кулеба
Міністр МЗС України Дмитро Кулеба переконаний, що Росія повинна вивести війська з території Запорізької АЕС, що є єдиною гарантією ядерної безпеки на станції
Про це він розповів в інтервʼю Радіо Свободи в етері телеканалу "Еспресо".
"Наша мета - демілітаризація Запорізької АЕС шляхом виведення з неї російських військ. Ми знаємо, що там є російські військові, представники Росатому та російські журналісти. Всі вони мають забратися звідти. Оскільки це єдина гарантія того, що ситуація на ЗАЕС повернеться під український та міжнародний контроль і буде гарантована ядерна безпека на цьому обʼєкті". - пояснив Кулеба
Міністр МЗС наголосив, що іншого шляху вирішення ситуації, окрім демілітаризації станції, немає.
"Інші шляхи вирішення ситуації з ЗАЕС не матимуть ефекту. В цій ситуації не можна говорити про будь-які напівзаходи. Для нас ситуація з тим, що російські війська будуть знаходитись на ЗАЕС, а місія МАГАТЕ буде здійснювати контроль над ядерною безпекою, є неприйнятною", - додав він.
- 29 серпня стало відомо, що місія МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Це сталось після того, як 25 серпня захоплена атомна електростанція в Енергодарі була вперше в історії відключена від електроенергії.
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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 серпня, зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у Києві. Він висловив сподівання, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу.
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Зранку 31 серпня місія МАГАТЕ вирушила з Києва у бік Запорізької АЕС.
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Росіяни відмовили місії МАГАТЕ на ЗАЕС у спецперепустках і змусили чекати в загальній черзі на в'їзд в окуповану частину Запоріжжя, натякаючи, що через Росію було б швидше.
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G7 закликала РФ негайно залишити територію ЗАЕС.
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31 серпня міненерго обговорило з МАГАТЕ та передало місії перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію.
- 31 серпня, близько третьої години дня, члени МАГАТЕ прибули до Запоріжжя
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