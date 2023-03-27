Про це в ефірі Еспресо розповів дипломат, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

"Заява Путіна про ядерну зброю - це класичний ніж у спину Китаю. Не пройшло і пару днів після візиту Сі Цзіньпіна до Москви і тут же Путін почав порушувати все, що тільки можна. В одному із документів, які були підписані з Китаєм, прямим текстом йдеться, що КНР та Росія не будуть розташовувати ядерну зброю на території третіх держав", - зазначив Єльченко.

Дипломат додав, що це пряме зухвале порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який більш менш існував.

"Це одна із основ світового порядку, який сьогодні ми маємо. З іншого боку, якщо Росія давно наплювала на Статут ООН та на всі принципи міжнародного права, то тепер Путін перейшов до порушення ядерного режиму, який існує у світі. Росія робить те, що очікувалося - вона починає демонтаж не лише правової системи колективної безпеки, яка існує у світі, а й дібралися руки до режиму ядерного нерозповсюдження. Це святе - цього Путіну і Лукашенку не пробачать", - сказав Єльченко.

На його думку, це не було несподіваним.

"Для повного щастя, Путін має заявити, що він нічого не порушував, тому що Білорусі як незалежної держави не існує - "ми розташовуємо ядерну зброю на власній території". Де-факто, це вже так і є - вона окупована РФ. Де-юре, залишилося почути таку заяву Путіна. Після цього вже взагалі не буде про що з ним говорити", - підсумував дипломат.