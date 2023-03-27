Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Демонтаж режиму ядерного нерозповсюдження Путіну не вибачать, - експостпред України в ООН Єльченко
Ексклюзив

Демонтаж режиму ядерного нерозповсюдження Путіну не вибачать, - експостпред України в ООН Єльченко

27 березня, 2023 понедiлок
17:34
війна з Росією Путін

РФ починає демонтаж не лише правової системи колективної безпеки, яка існує у світі - у Путіна дібралися руки до режиму ядерного нерозповсюдження

Про це в ефірі Еспресо розповів дипломат, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

"Заява Путіна про ядерну зброю - це класичний ніж у спину Китаю. Не пройшло і пару днів після візиту Сі Цзіньпіна до Москви і тут же Путін почав порушувати все, що тільки можна. В одному із документів, які були підписані з Китаєм, прямим текстом йдеться, що КНР та Росія не будуть розташовувати ядерну зброю на території третіх держав", - зазначив Єльченко.

Дипломат додав, що це пряме зухвале порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який більш менш існував.

"Це одна із основ світового порядку, який сьогодні ми маємо. З іншого боку, якщо Росія давно наплювала на Статут ООН та на всі принципи міжнародного права, то тепер Путін перейшов до порушення ядерного режиму, який існує у світі. Росія робить те, що очікувалося - вона починає демонтаж не лише правової системи колективної безпеки, яка існує у світі, а й дібралися руки до режиму ядерного нерозповсюдження. Це святе - цього Путіну і Лукашенку не пробачать", - сказав Єльченко.

На його думку, це не було несподіваним.

"Для повного щастя, Путін має заявити, що він нічого не порушував, тому що Білорусі як незалежної держави не існує - "ми розташовуємо ядерну зброю на власній території". Де-факто, це вже так і є - вона окупована РФ. Де-юре, залишилося почути таку заяву Путіна. Після цього вже взагалі не буде про що з ним говорити", - підсумував дипломат.

  • Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
  • В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
  • А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
  • У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування". А Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.  
  • Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції. Натомість польське міністерство закордонних справ назвало такий намір президента Росії кроком до подальшого втягування країни у військову машину.

Росія
Білорусь
ООН
Володимир Путін
ядерна зброя
ядерна безпека
ядерна небезпека
Читайте також:
26 березня, 2023 неділя
Передача міністром Лісовим дисертації на експертизу виглядає визнанням, що він її не читав, - науковиця Єгорченко
На фото: Ані Лорак
26 березня, 2023 неділя
Після скасування концерту в Краснодарі Ані Лорак висловилася щодо "конфлікту між Україною і Росією"
Тімоті Снайдер
26 березня, 2023 неділя
Є небезпека в тому, що Захід дає гроші на відбудову України одній людині, - історик Тімоті Снайдер
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.93
    Купівля 37.93
    Продаж 38.71
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
27 березня
17:38
Ексклюзив
ядерна зброя рф ракета
Не маю жодних сумнівів, що ядерна зброя буде на території Білорусі, - опозиціонер Латушко
17:10
Оновлено
Зеленський з гендиректором МАГАТЕ Гроссі
Зеленський прибув на Запоріжжя: відвідав позиції Сил оборони і зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Гроссі
17:05
У Києві створили величезний мурал на підтримку українських захисників Азовсталі
17:02
До 15 років ув'язнення засудили агента ФСБ, який коригував удари РФ по Дніпропетровщині
16:53
Оновлено
обстріл
Росіяни обстріляли Слов'янськ на Донеччині: є загиблі й поранені
16:46
Херсонська область
Окупанти завдали авіаційного удару по Бериславу на Херсонщині
16:45
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Польща збільшить виробництво боєприпасів завдяки співпраці з Єврокомісією, - Блащак
16:43
Продовжуємо нашу боротьбу з ворогом! Збираємо на пікап
16:31
Ексклюзив
Іскандер М
Білорусь може стати законною ціллю для запобігання ядерній загрозі, - експерт Defense Express Рябих
16:29
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:23
Молдова
ЄС планує запровадити санкції проти молдовських олігархів, які співпрацюють з РФ
16:06
сноуборд, Олімпіада-2022
"Не час розглядати повернення російських і білоруських спортсменів на Олімпіаду в будь-якому статусі": Україна, Польща та країни Балтії звернулися до МОК
16:05
Віктор Муженко
Україна мала б удвічі більше систем ППО, якби не зрив держзамовлення 2020-2021 років, - Муженко
16:03
опалення
У шістьох областях завершують опалювальний сезон
16:01
OPINION
Костянтин Москалець
Хто бачив пуделя Жульку
15:57
Ексклюзив
Маріуполь
У Маріуполі відбувається перерозподіл сфер впливу між колаборантами, - депутат міськради Забавін
15:52
Шмигаль обговорив відновлення України з амбасадоркою США Брінк
15:51
"Антигазовий" протест у Відні
У Відні "антигазовий" протест: екоактивістів розганяла поліція
15:50
побиття
У Литві чоловік напав на українця за те, що той не воює проти Росії
15:39
Ексклюзив
Москва. Кремль
Росія може стати неконтрольованим розповсюджувачем ядерної зброї у світі, - військовий експерт Коваленко
15:37
сталін
У Росії одне з міст хочуть перейменувати на Сталінград
15:29
Ексклюзив
Бахмут
Нищимо вороже ДРГ на вулицях Бахмута, - боєць ЗСУ Волощенко (Стоун)
15:17
Ексклюзив
Під Авдіївкою ворог взяв оперативну паузу, тиша насторожує, - боєць "Легіону Свободи" Морозов
15:07
Німеччина Україна
Німеччина запускає Платформу з відновлення України
15:06
Ferrexpo сплатила 6,3 млрд грн податків у 2022 році
14:58
В Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії, – ПРООН
14:57
Twitter
Частини вихідного коду Twitter опублікували на Github
14:50
На інспекцію РФ у водах Туреччини очікують 94 судна для експорту української агропродукції, - Мінінфраструктури
14:38
на фото: військові навчання у Молдові
У Молдові розпочалися військові навчання за участі США, Великої Британії та Румунії
14:28
обстріл
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини з мінометів і ствольної артилерії
14:23
Під Бахмутом у складі ПВК Вагнера загинув син проросійського активіста Тюніна з Севастополя
14:06
Загальнонаціональний страйк у Гамбурзі, Німеччина, 27 березня 2023 р.
У Німеччині аеропорти та залізничні станції призупинили роботу через масові страйки
14:04
Ексклюзив
Павло Клімкін
Захід має створити нову стратегію ядерного стримування РФ і Україна має стати її частиною, - Клімкін
14:01
OPINION
Павло Клімкін
НАТО потрібна нова концепція стримування РФ
13:58
сміття
Очільник Міндовкілля заявив про необхідність позбутися сміттєвих полігонів в Україні
13:57
Дмитро Пєсков
У Кремлі заявили, що тиск Заходу не вплине на рішення РФ розташувати ядерну зброю в Білорусі
13:53
активісти в Криму
У тимчасово окупованому Росією Криму зростають проукраїнські настрої, - Мінреінтеграції
13:30
енергосистема
Укренерго: переведення на літній час суттєво не впливає на роботу енергетичної системи
13:30
Оновлено
Джек Ма
Засновник Alibaba Джек Ма після року відсутності з'явився у Китаї
13:29
Ексклюзив
Путін Гаага
На Заході вже готуються до думки щодо розвалу Росії, - міжнародний оглядач Брайлян
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV