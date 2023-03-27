Демонтаж режиму ядерного нерозповсюдження Путіну не вибачать, - експостпред України в ООН Єльченко
РФ починає демонтаж не лише правової системи колективної безпеки, яка існує у світі - у Путіна дібралися руки до режиму ядерного нерозповсюдження
Про це в ефірі Еспресо розповів дипломат, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.
"Заява Путіна про ядерну зброю - це класичний ніж у спину Китаю. Не пройшло і пару днів після візиту Сі Цзіньпіна до Москви і тут же Путін почав порушувати все, що тільки можна. В одному із документів, які були підписані з Китаєм, прямим текстом йдеться, що КНР та Росія не будуть розташовувати ядерну зброю на території третіх держав", - зазначив Єльченко.
Дипломат додав, що це пряме зухвале порушення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, який більш менш існував.
"Це одна із основ світового порядку, який сьогодні ми маємо. З іншого боку, якщо Росія давно наплювала на Статут ООН та на всі принципи міжнародного права, то тепер Путін перейшов до порушення ядерного режиму, який існує у світі. Росія робить те, що очікувалося - вона починає демонтаж не лише правової системи колективної безпеки, яка існує у світі, а й дібралися руки до режиму ядерного нерозповсюдження. Це святе - цього Путіну і Лукашенку не пробачать", - сказав Єльченко.
На його думку, це не було несподіваним.
"Для повного щастя, Путін має заявити, що він нічого не порушував, тому що Білорусі як незалежної держави не існує - "ми розташовуємо ядерну зброю на власній території". Де-факто, це вже так і є - вона окупована РФ. Де-юре, залишилося почути таку заяву Путіна. Після цього вже взагалі не буде про що з ним говорити", - підсумував дипломат.
- Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
- А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
- У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування". А Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.
- Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції. Натомість польське міністерство закордонних справ назвало такий намір президента Росії кроком до подальшого втягування країни у військову машину.
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