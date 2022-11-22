Про це повідомила у Twitter канцелярія президента Польщі.

"Після вибуху ракети у Пшеводуві під час телефонних розмов із главами держав та урядів відбулася розмова з особою, яка назвалася президентом Франції Емманюелем Макроном", – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, "за нетиповим способом розмови" президент Дуда зорієнтувався, що "могла статися спроба шахрайства, і завершив розмову".

Інцидент розслідують польські спецслужби.

Тим часом у Росії заявили, що з Дудою говорили пранкери Вован і Лексус, передає російський РБК. Зазначається, що розмова тривала 7,5 хвилин і відбувалася англійською мовою.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

Уламки ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.

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