Дуда після падіння ракети в Польщі говорив з особою, що вдавала Макрона. У РФ заявили про причетність до пранку
Президент Польщі Анджей Дуда поспілкувався з пранкером, який видав себе за французького лідера Емманюеля Макрона
Про це повідомила у Twitter канцелярія президента Польщі.
"Після вибуху ракети у Пшеводуві під час телефонних розмов із главами держав та урядів відбулася розмова з особою, яка назвалася президентом Франції Емманюелем Макроном", – ідеться в повідомленні.
Як зазначається, "за нетиповим способом розмови" президент Дуда зорієнтувався, що "могла статися спроба шахрайства, і завершив розмову".
Інцидент розслідують польські спецслужби.
Тим часом у Росії заявили, що з Дудою говорили пранкери Вован і Лексус, передає російський РБК. Зазначається, що розмова тривала 7,5 хвилин і відбувалася англійською мовою.
- 15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
- Уламки ракети впали на територію Польщі й убили двох людей.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає жодних ознак, що падіння ракети у Люблінському воєводстві, було навмисним нападом на країну.
- Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО.
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