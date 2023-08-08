Новий пакет військової допомоги США

Почну з нового пакету військової допомоги США на суму у $200 млн, який має бути оголошений саме сьогодні, 8 серпня. Озброєння з цього пакету військової допомоги передається за програмою президентського вилучення, тобто із запасів міністерства оборони США. У новий пакет увійдуть боєприпаси, у тому числі для ЗРК Patriot та HIMARS, системи Javelin, TOW та AT4.

Попри відносно невеликий обсяг нової допомоги, цей транш відрізняється від інших тим, що джерелом коштів для цього постачання є бухгалтерська помилка у Пентагоні. Бо впродовж минулого фінансового року та й у цьому році постачання озброєння Україні від США оцінювали за вартістю нових зразків, які мають бути компенсовані для американської армії. Тобто не з фактичної вартості вже вживаної військової техніки, яка передавалася Україні. Ось так набігло аж $6,2 млрд. На ці $6,2 млрд має бути передана ще значна кількість військової допомоги. До речі, фінансовий рік у США завершується 30 вересня. Зрозуміло, що зараз ці мільярди передані не будуть, а передаватимуться й наступного року, включаючи той новий пакет, що зараз обговорюється у США. Пакет на наступний фінансовий рік так само буде передбачати постачання значної кількості озброєнь.

Німецькі ракети Taurus

Окрім звичної техніки американського виробництва у нас є шанс отримати німецькі ракети Taurus. Ці ракети з дальністю у 500 км мають цікаві нюанси. З технічної точки зору Taurus є подібною до британської ракети Storm Shadow, французької SCALP-EG, тому що вона виготовляється концерном MBDA. Але питання у тому, що попри те, що окремі українські політики вже оголосили про вирішене питання з постачанням Taurus насправді це поки передчасні заяви. Якщо ми уважно почитаємо німецьку пресу, то там говориться про те, що Німеччина поставить ці ракети після того, як американці поставлять ATACMS. Однак є ще інші обставини. Але у будь-якому разі ми розуміємо, що Німеччина часом гальмує, але все ж такі постачає те, що вона може поставити. Так було з Leopard та іншими системами. І я залишаюся оптимістом, що з тих 400 ракет у бундесвері 150 вони використовують, а решта буде потребувати оновлення. Так що у нас є перспектива отримання цих ракет для використання на полі бою проти нашого ворога.

Лінія фронту

На тлі західної допомоги лінія фронту тримається на мужності й витривалості наших воїнів, де кожна ділянка фронту, з усіма своїми особливостями, є вкрай важливою.

Єгор Фірсов, військовослужбовець ЗСУ, розповів, що йде позиційна війна. Бої тривають за рахунок артилерії й артобстрілів. Ворог бʼє по позиціях і по цивільному населенню. ЗСУ також добряче насипають загарбникам, але набагато точніше.

На Горлівському напрямку почалася боротьба за висоти, а Горлівка - це суцільна висота. Командування поставило завдання вести контрбатарейну боротьбу, тому що ворожа арта завжди насипає, бо має багато артилерії та снарядів. Українським захисникам для успішних операцій потрібно проводити контрбатарейну стратегію або тактику на напрямку.

Військовослужбовець ЗСУ зазначив, що перебуває між Авдіївкою й Бахмутом, де невисока інтенсивність ворожих штурмів. Вище від його позицій, під Бахмутом, стратегічна ініціатива за ЗСУ. Там є успіхи у Сил борони щодо відбиття позицій у районі Кліщіївки. Нижче його позицій - Авдіївка, там тривають майже постійно ворожі штурми, і це нагадує Бахмут пів року тому. Відбуваються справжні битви, які йдуть хвилями. Ворог зазнає величезних втрат. Тільки за останній час ці втрати вимірюються сотнями.

Фірсов вважає, що Авдіївка - ціль номер один для ворога, тому що саме з цього міста є повний вогневий контроль Донецька. А ворожі сили не можуть почувати себе безпечно у Донецьку, тому що з Авдіївки все прострілюється. Авдіївка - це ворота на Донецьк. Від Авдіївки до Донецька відстань десь 15-20 км. Крім того, там є залізничні вузли та дороги, які зараз заміновані, але ведуть на Донецьк. Для противника стратегічно важливо не допустити будь-яких зазіхань на Донецьк. Як ми постійно говоримо про Крим, що це буде болячий удар, якщо ЗСУ туди зайдуть, а на другому місці по сакральності - Донецьк, який значно ближче, ніж Крим. І це може бути співмірно з зазіханнями й успіхами ЗСУ з приводу Криму.

Протидія ворожим РЕБ

За дослідженнями Британського інституту в окупантів активно розвиваються засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), ми це бачимо на полі бою. Британці кажуть, що на кожні 10 км у противника стоїть якась потужна система РЕБ, а дрібні речі як окопні РЕБи зараз широко розкидуються по ділянках російського фронту, аби боротися з нашими дронами. Тобто Росія зараз намагається масштабувати свої системи радіоелектронної боротьби, які й перед війною вважалися у росіян достатньо ефективними. Про особливість таких російських систем докладніше розкаже полковник Андрій Крутих, старший науковий співробітник ЦНДІ ОВТ ЗСУ.



Андрій Крутих зауважив, що вплив засобів радіоелектронної боротьби на сьогодні дуже значний. До початку широкомасштабного вторгнення Росія мала достатньо засобів РЕБ великої потужності, а також деякі напрацювання для засобів малої потужності, так званого окопного РЕБу. У першу чергу такі засоби малої потужності спрямовані для боротьби з БПЛА, які сьогодні повністю змінили хід ведення бойових дій у сучасних умовах. Ці засоби можна поділити на два типи: перший - виготовляється російськими підприємствами ВПК (військо-промисловий комплекс), а другий - створюється масою волонтерських організацій. Однак проти серйозних безпілотних апаратів застосовуються засоби РЕБ, які вироблені на промислових підприємствах. За останні пів року їхня кількість та якість у РФ зростає, і це велика загроза.



Полковник пояснив, як протидіяти ворожим РЕБам. Головна протидія – наша радіорозвідка, виявлення засобів радіоелектронної боротьби противника та знищення у першу чергу засобами вогневого ураження.



Старший науковий співробітник ЦНДІ ОВТ ЗСУ вважає, що український науковий потенціал набагато вищий, ніж російський. На сьогодні працюють промислові виробники, які і працювали на потреби ЗСУ до початку повномасштабного вторгнення, а також нові компанії виходять на цей ринок. Дуже добра ініціатива Міністерства цифрової трансформації та Міноборони, МВС щодо створення платформи BRAVE1, яка дає можливість залучення практично всіх учасників ринку до розробки та впровадження своїх напрацювань. За РЕБом ЗСУ майбутнє, а Росія буде розчавлена нашими засобами радіоелектронної боротьби.



Крутих розповів, що у боротьбі з ворожими БПЛА має бути інтегральний підхід. "Ланцети" - тупенькі дрони-камікадзе, але зграєю "ланцетів" керує безпілотник-розвідник "ZALA" або "Орлан-10", або "Орлан-30", які перебувають поза зонами досяжності українських засобів радіоелектронної боротьби. Цей безпілотник-розвідник може баражувати на відстані 15-20 км до лінії зіткнення, але водночас моніторити на глибину 25-30 км нашу територію і направляти саме "ланцети". "Ланцети" мають також комбіновану систему управління, як канали управління радіо, так і на кінцевому етапі цей БПЛА може використовувати свої вбудовані системи наведення. Відповідно, має бути комбінований підхід у боротьбі з безпілотниками противника. Щоб боротися з "ланцетами", треба у першу чергу вести боротьбу з "орланами", що і роблять наші Збройні сили. По "ланцетам" також йде робота, але про неї я говорити не можу.



Підсумовуючи пана Андрія, скажу, що ми маємо робити ставку на власні системи РЕБ, розширення потужностей наших оборонних підприємств та створення нових зразків, які триматимуть захисний щит над нашим полем бою, розбиваючи ворожі дрони.