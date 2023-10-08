Єдина можливість для Фіцо створити уряд- це домовленість з Пеллегріні, - політолог Дулеба

Про це він заявив у етері телеканалу "Еспресо".

"Це основне питання, чи потрібно Пеллегріні йти в уряд, який очолюватиме Фіцо. Ні, я так думаю, що люди в його оточенні розуміють те, що якщо вони ввійдуть в уряд, який очолюватиме Фіцо, то в принципі Фіцо їх політично поглине. Тобто ця партія і Пеллегріні втратять суб'єктність у словацькій політиці й це станеться дуже швидко, я думаю - роки 2", - вважає політолог.

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Дулеба додав, що якщо буде такий сценарій, що прем'єром стане Пеллегріні - Фіцо вийде з уряду, стане спікером парламенту і ключові позиції в уряді матиме Пеллегріні. Так можна було б уникнути жахливого сценарію для Пеллегріні, за якого він закінчує свою політичну суб'єктність в політиці.

"Я так думаю, що зараз тут є основний обсяг цих розмов. Чи погодиться на це Фіцо - невідомо. Але у Фіцо єдина можливість створити уряд, мати вплив політичний - це домовленість з Пеллегріні. Так що я думаю, що Фіцо готовий йти на великі поступки щодо Пеллегріні, щоб створити цей уряд. Я думаю, що наступного тижня ми будемо знати результати цих переговорів", - зауважив він.

Вибори у Словаччині та позиція Фіцо щодо України

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, де однією з передових партій стала "Смер" Роберта Фіцо, яка має проросійську орієнтацію. Лідер партії напередодні заявляв, що хоче скасувати військову та політичну підтримку України.

Вато зазначити, що у квітні правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300.

Згідно з результатами майже з усіх виборчих дільниць, які були підраховані станом на ранок 1 жовтня, на парламентських виборах у Словаччині перемогла проросійська партія "Смер". Після цього Фіцо ініціював мирні переговори щодо України.

Водночас МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні в парламентські вибори та викликала співробітника російського посольства після зауважень РФ щодо "американського сліду" в країні.

6 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні, проте згодом змінила думку і запевнила у продовженні підтримки Києва.

Пізніше повідомлялося, що після перемоги на парламентських виборах у Словаччині проросійської партії Роберта Фіцо "Смер" тимчасовий уряд країни заявив про припинення надсилання подальшої військової допомоги Україні.