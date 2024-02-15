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Проблеми з двигуном, шасі та фюзеляжем: у РФ за один ранок відбулися три авіаінциденти

15 лютого, 2024 четвер
16:42
Економіка Росія аеропорти Краснодар Азимут війна з Росією

Відразу два літаки Sukhoi Superjet 100 повернулися в аеропорт вильоту через технічні проблеми. Ще один Boeing пошкодив хвостову частину під час злету

Про це пише телеграм-видання "Агентство. Новости".

Літак SSJ-100 авіакомпанії "Россия", що летів із Москви до Санкт-Петербурга вранці в четвер, повернувся до столичного аеропорту через проблеми з двигуном. Ще один SSJ-100 авіакомпанії "Азимут", що летів з Нижньовартівська до Мінеральних Вод, повернувся в аеропорт вильоту через те, що не міг прибрати шасі.

Видання "Агентство. Новости" відзначає, що лайнер "Азимут" регулярно потрапляє в авіапригоди. За даними Russianplanes, літак перебуває в експлуатації з кінця 2018 року, а з листопада 2019 року конструкторське бюро передало його перевізнику. На другому ж своєму перельоті у складі авіакомпанії лайнер екстрено приземлився через технічну несправність, повідомляв телеграм-канал Aviaincident, який агрегує всі події в авіації.

За чотири роки активної експлуатації у літака щонайменше вісім разів виникали технічні проблеми. Тричі (з урахуванням випадку у четвер) лайнер повертався до аеропорту вильоту, чотири рази польоти на ньому скасовували через виявлені в аеропорту проблеми, а одного разу екіпаж зупинив зліт прямо на злітно-посадковій смузі.

Літак компанії "Россия", який надійшов в експлуатацію в 2017 році, ламався рідше. Згідно з повідомленнями Aviaincident, проблеми у нього виникали лише тричі.

При цьому проблеми з Sukhoi Superjet 100 виникали ще задовго до війни. Авіакомпанії скаржилися на труднощі з літаками, а Red Wings Airlines і бельгійська Brussels Airlines взагалі відмовилися від цих лайнерів через дорожнечу в обслуговуванні і часті відмови. Після авіакатастрофи Superjet в аеропорту "Шереметєво" у 2019 році, під час якої загинула 41 людина, близько 130 тисяч росіян підписали петицію з вимогою заборонити польоти на цих літаках.

Третій інцидент трапився з Boeing 737-800 авіакомпанії "Побєда" – він вдарився хвостом об злітну смугу (ЗПС) під час зльоту, повідомляє "Авіаторщина".

Випадок стався вранці 15 лютого з літаком, який виконував рейс з Москви до Ставрополя. Так званий Tail Strike трапився під час зльоту з "Шереметєво".

Моменту удару пілоти "Побєди" навіть не відчули — вони продовжили політ маршрутом, нічого не підозрюючи.

До пункту призначення літак не долетів, через туман він пішов на запасний аеродром до Мінеральних Вод. Вже там на післяполітному огляді виявили сліди торкання ЗПС. Борт усунули від польотів, зараз виконується оцінка його технічного стану.

Санкції проти авіаційної галузі РФ

Проти авіагалузі Росії у 2022 році введено жорсткі санкції: для літаків закрили небо більшість світових держав, а лізингодавці, в основному з Ірландії та Бермудів, висунули вимогу повернути всі літаки власникам. Також ці літаки позбавили сертифікатів льотної безпеки. Росія в намаганні обійти обмеження фактично провела піратське захоплення бортів і поспіхом перереєстровує їх у своєму реєстрі та вводить вітчизняні системи обслуговування польотів. Проте це не врятувало від впливу санкцій. Російські авіакомпанії можуть літати територією країни та в кілька "дружніх" держав і лише до того часу, поки літаки перебувають у придатному технічному стані, оскільки ні ремонту, ні запчастин іноземні компанії їм не надають. Провідні авіабудівники, зокрема американський Boeing і французький Airbus також приєднались до санкцій.

У кінці липня 2022 року Іран уклав з РФ угоду, за якою ремонтуватиме російські літаки та постачатиме до них деталі.

У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації ICAO поставила Росії "червоний прапорець", який вказує на серйозні проблеми в галузі безпеки польотів цивільної авіації.

Також Росію не переобрали членом керівної ради ICAO при ООН, а 4 жовтня 2022 року  її остаточно викинули з керівних органів цієї найавторитетнішої структури в галузі.

З кінця 2022 року в Росії почастішали інциденти з пасажирськими літаками. Санкції призвели до їхніх численних несправностей та аварій.

У червні 2023 року стало відомо, що в РФ через санкції та обмеження дотацій внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину.

Наприкінці серпня США ввели нові санкції проти авіакомпаній з РФ. Міністерство торгівлі включило до списку санкцій літаки російських компаній, які займаються бізнес-перевезеннями.

Восени 2023 року Росію відключили від швейцарської системи SITA, яка займає близько 90% ринку цивільної авіації та використовується для обміну інформацією, у тому числі між авіакомпаніями та аеропортами.

У жовтні стало відомо, що авіакомпанія S7 вирішила скоротити свій осінньо-зимовий розклад через проблеми з ремонтом двигунів, встановлених на літаках Airbus A320 та A320/А321neo. Тоді у простої було 21 повітряне судно компанії (20% парку), у тому числі 13 із 39 літаків сімейства neo. Джерела видання у Мінтрансі пояснювали це проблемами із встановленими на літаках двигунами GTF американської фірми Pratt & Whitney, ремонтом яких не займаються ні в Росії, ні в "дружніх" країнах.

Російські ЗМІ повідомили, що за перші 8 днів грудня з літаками авіакомпанії "Росія" сталося вже 11 інцидентів, причому два останні – впродовж 8 грудня.

У кінці грудня повідомлялося, що Росія виділила понад $12 млрд державних субсидій і кредитів, аби втримати свій авіасектор після того, як західні санкції унеможливили постачання ключових запчастин і послуг із технічного обслуговування.

15 січня стало відомо, що авіаційна влада РФ заборонила двом найбільшим авіакомпаніям, "Аерофлоту" та "Росії", польоти до Єгипту через ризик арешту 27 літаків Boeing та Airbus.

У середині січня найбільша приватна авіакомпанія Росії S7 заявила, що має намір скоротити штат співробітників свого московського офісу через поломки літаків, спричинені санкціями.

27 січня відразу два літаки найбільшої російської приватної авіакомпанії S7 Airlines не змогли злетіти через неполадки двигунів, що спричинено неналежним обслуговуванням під впливом санкцій.

Теги:
транспорт
санкції проти Росії
аеропорти
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