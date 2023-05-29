Підготовка українських сил до наступу

Незабаром настане той час, коли ми перейдемо до активних наступальних дій. Про це сьогодні 29 травня заявив командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський, сказавши це у прив'язці до ситуації на Лиманському напрямку, де він зустрівся з командирами частини підрозділів, які виконують завдання на цій гарячій ділянці фронту. Але ми розуміємо, що насправді ці слова були сказані з прицілом на більш масштабні дії ЗСУ і Сил оборони, тому що зараз усі очікують на початок літньої наступальної кампанії, яка може бути й літньо-осінньою.

Формування поля бою під цей наступ, з огляду на активні удари наших далекобійних систем і ракет по ворожих об'єктах, вже почалося. Ми розуміємо, що ЗСУ до наступу вже готові. Створено 12 нових бригад, які оснащені закордонною технікою і проходять злагодження.

Разом зі Збройними силами України буде діяти "Гвардія наступу", яка має 9 бригад у структурі МВС. Більшість з них були сформовані на базі вже наявних бойових підрозділів Нацгвардії. Поява "Гвардії наступу" стала яскравим загальнонаціональним проєктом. Була проведена успішна кампанія. На вступ до "Гвардії" подали заявки близько 40 тис. охочих, були відібрані кращі й вмотивовані. Зараз у бригадах активно готують людей до звільнення тимчасово окупованих територій, також паралельно ці підрозділи виїжджають на бойові завдання, де здобувають бойовий досвід.

Андрій Куліш, пресофіцер бригади швидкого реагування "Рубіж", розповів, що в Нацгвардії існували бригади оперативного призначення. Тобто це такі самі механізовані бригади, як у ЗСУ, але у складі Нацгвардії. Ці бригади були створені для того, щоб брати участь у бойових діях у першій лінії. Наприклад, його бригада брала участь в АТО, потім ООС, починаючи з 2016 року. Цього року вище керівництво, проаналізувавши досвід бригад оперативного призначення Нацгвардії, дійшли до висновку, що вони себе добре продемонстрували на полі бою. Це ті бригади, які захищали Харків, Київ, Гостомель, брали участь в обороні найгарячіших ділянок фронту. За оборону Рубіжного відповідала його бригада разом зі суміжними підрозділами, із побратимами зі ЗСУ, Нацполіції, Тероборони. Враховуючи хороші результати та досвід роботи, як у польових умовах, так і у місті, було прийнято рішення на базі цих бригад, які очолюють досвідчені люди, створити бригади "Наступу" для деокупації українських територій.

Пресофіцер бригади швидкого реагування "Рубіж" розказав, що у їхній бригаді бійці пройшли підготовку. У складі бригади є чоловіки та жінки, які пройшли відбір. Найголовніший відбір — це відбір за морально-вольовими якостями. Усі мотивовані та бажають знищувати ворога.

Куліш підкреслив, що підготовка є стандартизованою. Усі інструктори передають свої знання бійцям за стандартами. Інструктори тісно співпрацювали з американськими та канадськими партнерами у тематиці "бій у місті". Коли почалося повномасштабне вторгнення російських терористів в Україну, вони брали участь у бойових діях. Інструктори регулярно виїжджають на фронт, набирають новий досвід та передають його бійцям.

Військовослужбовець додав, що навчання особового складу його бригади містило тактику, бойові злагодження, бій на короткій дистанції, освоєння тактичної медицини, також проходили курси дій під час виявлення саморобних вибухових пристроїв та штатних мін. Після усіх навчань бійці воювали у Рубіжному, Сєверодонецьку, де змогли на практиці показали результати. У контактних боях бійці знищили близько тисячі російських терористів та 300 одиниць техніки, не враховуючи знищених ворогів за допомогою артилерії. Коли почнеться деокупація наших територій, українські захисники зможуть показати ворогу всю ефективність та досвід, якого набули.

Продовжуючи розповідь Андрія Куліша про рівень підготовки бійців Нацгвардії, зазначу, що сьогодні 29 травня під час чергової ракетної атаки на Україну один з нацгвардійців знищив за допомогою ПЗРК російську крилату ракету. І це його друга ракета, яку він ліквідував. Першу ракету він знищив 9 травня. Це говорить про те, що нацгвардійці ефективно підготовлені для того, аби боротися з різними загрозами, які виникають на полі бою.

Ракетна атака 29 травня

А далі більш детально про ракетну атаку противника, яка була 16-ою за травень. Впродовж 3-х днів було декілька хвиль атак і на Україну, і на столицю.

Антон Міхненко, експерт з питань оборони та технологій Defense Express, переконаний, що РФ ставить першочергову ціль – прорив ППО України, а також її виснаження, щоб ми були нездатні протидіяти російській армійській та тактичній авіації. У Росії намагаються підготувати підґрунтя для того, щоб можна було застосовувати ту авіацію, яка зараз може тільки підлетіти до лінії розмежування, застосувати відповідне озброєння і відлетіти назад, не заходячи у систему ППО України. Тобто стратегічна задача РФ – виснаження нашої ППО. Тому вони постійно реалізовують один і той же підхід, проводячи різні варіації атак з дронами, крилатими та балістичними ракетами. Ворог весь травень йшов планомірними обстрілами, щоб прийти до сьогоднішньої атаки. Можливо, на наступні кілька днів буде затишшя, бо противник використав достатньо суттєво свій накопичений ресурс. Сьогодні 29 травня вони застосували той підхід, як на їхню думку, мав би пробити остаточно нашу систему ППО. Тобто противник спочатку запустив масовано дрони, потім крилаті ракети у перемішку з балістичними, розраховуючи, що всі проведені попередньо заходи проб'ють систему ППО та максимально її послаблять.

Експерт з питань оборони та технологій Defense Express зауважив, що для України дуже важливо більше поглиблення співпраці з нашими партнерами, щоб максимально та безперервно поповнювати боєкомплекти.

Міхненко розповів, що Росія постійно нагнітала ситуацію через ЗМІ та пропаганду, що балістичні ракети "Кинджал" чи то ракети комплексу "Іскандер" можуть пробивати ППО та ПРО. А ми зруйнували ідеологічний та пропагандистський міф РФ. Також важливо, що ЗРК Patriot довів свою ефективність не лише проти крилатих ракет, а й проти балістичних. Механізми, які закладені у Patriot, дозволяють результативно діяти проти ракет, які летять по балістичній траєкторії. До того ж ми доводимо, що наш персонал достатньо непогано освоює засоби ППО та ПРО.

Фахівець з технологій та оборони пояснив, що небезпечність російської балістичної ракети "Іскандер-М" полягає у тому, що вона рухається з дуже високою швидкістю по балістичній траєкторії. А балістичну ціль, яка йде на низхідній траєкторії, дуже важко збити. За повідомленнями російських пропагандистів ця ракета була здатна скидати радіоелектронні завади, щоб унеможливити її збиття, також викидати хибні мішені, могла самостійно маневрувати. Тобто був створений дуже потужний ідеологічний міф, який ставив під сумнів можливості ППО та ПРО країн-партнерів НАТО, щоб збивати таку ціль. Але завдяки Patriot ми досягаємо мети та знищуємо такі ворожі цілі.