Євро-2024: лідер збірної України тренується окремо від команди перед вирішальною грою відбору

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

19 березня збірна України вперше зібралася в іспанській Марбельї перед ключовою грою відбору в повному складі. Усі 28 гравців, яких головний тренер Сергієм Ребровим викликав на збір, брали участь у вечірньому тренуванні.

Проте Руслан Малиновський, Артем Довбик, Богдан Михайличенко, Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук та Роман Яремчук, які прибули до розташування збірної останніми, здійснили лише пробіжку та виконали комплекс вправ на відновлення м’язів. Віктор Циганков, який відновлюється від травми коліна, працював індивідуально. За словами головного лікаря збірної України Романа Жолобайлюка, у відновленні лідера команди є позитивна динаміка.

На теоретичних заняттях футболісти почали розбирати тактичну побудову збірної Боснії і Герцеговини.

19 березня вранці національна команда проведе заключне тренування в Марбельї, після чого пообідає та виїде на летовище Малаги. Ввечері збірна України прилетить до Сараєва.

Збірна України у відборі на Євро-2024

У стиковому матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 Україна 21 березня на виїзді у Зениці зіграє з Боснією і Герцеговиною, а в разі перемоги – 26 березня зустрінеться у Вроцлаві з переможцем пари Ізраїль – Ісландія.

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

Україна в завершальному матчі групового раунду зіграла в Леверкузені внічию 0:0 з Італією. Команда Реброва набрала 14 очок та фінішувала у групі C третьою. Нашу команду, завдяки перемозі 2:1 у першому особистому матчі, випередили італійці, які також здобули 14 балів.

На першому місці з 20 пунктами залишилася Англія. Четвертою з 8 очками стала Північна Македонія. Мальта не набрала жодного бала.