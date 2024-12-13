Ліга Європи: який вигляд має таблиця після 6-ї поспіль поразки "Динамо"

Цей сезон Ліги Європи, як і Ліги чемпіонів, проходить за новим форматом. В основному раунді беруть участь 36 команд. Кожна зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу ЛЄ, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те місце зіграють у стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).

4-й тур закінчився сенсаційною поразкою "Динамо" проти "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але програли "Вікторії Плзень" (1:2).

У 6-му турі "Динамо" програло "Реал Сосьєдаду" (0:3), залишилося на останньому, 36-му місці в турнірній таблиці. Українці - перша команда, яка втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи.

У наступних матчах ЛЄ кияни зустрінеться з іспанським "Реал Сосьєдадом", турецьким "Галатасараєм" та латвійським РФШ.

Ліга Європи: таблиця після 6-го туру. Фото: FootRankings