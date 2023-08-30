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Ексклюзив

Генерал Маломуж розповів, які перспективи чекають ворога на півдні

30 серпня, 2023 середа
18:01
Війна з Росією Микола Маломуж

Генерал армії України голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж вважає, що на півдні ворога чекає оточення

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Південь є перспективним напрямком для нас, а для ворога цей стратегічний напрямок важливіший за схід. Тому що перерізання на півдні Новоданилівки - Вербове - це підготовка ударів з флангів. Це перерізання коридору Мала Токмачка - Токмак - Бердянськ - Мелітополь і вихід ЗСУ до моря. І тоді угруповання ворога буде відрізане зі сходу. Удари по окупантах на Херсонщині, замкнуть ворога у величезному оточенні. Така в них перспектива", - наголосив Маломуж.

За словами генерала, противник опиниться в оточенні. Сили оборони будуть тримати ворога у виснаженні, без підтримки боєприпасів.

"Противнику залишиться або здатися, або намагатися прориватися до Криму. Сили оборони зможуть зайти у Крим, і почати велику операцію. Сьогодні ЗСУ мають на півдні тактичні успіхи, і це тільки початок. Зараз ці успіхи потрібно перевести в стратегічні. Ми не йдемо в лоб, а йдемо з флангів. Якщо ЗСУ зайдуть з тилу, то операція відкриє стратегічну перспективу звільнення півдня, Криму й паралельно сходу. Коли противник буде в стадії поразки, тоді затріщить режим Росії", - підкреслив Маломуж. 

Що відомо про наступ ЗСУ у напрямку Запорізької області

21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.

У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли  в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи. 

У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

Пізніше повідомлялося, що ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "військкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі.

Згодом в Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через складну серію оборонних позицій російських окупантів.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка. На півдні окупанти зазнають втрат, тому змушені перекидати війська з інших ділянок фронту. 

У понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області. Також за минулий тиждень Сили оборони деокупували 1 кв. км на Бахмутському напрямку.

29 серпня Наталія Гуменюк заявила, що російські загарбники відступають на тлі прориву українськими військами ворожої лінії оборони у Запорізькій області


 

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Микола Маломуж
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Контрнаступ ЗСУ
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