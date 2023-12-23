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Гутерреш відмовився від ідеї відновлення "зернової угоди"

23 грудня, 2023 субота
05:08
Війна з Росією Антоніу Гутерреш

Відновлення повноцінного функціонування Чорноморської зернової ініціативи в колишній формі навряд чи матиме сенс

Таку думку на пресконференції в Нью-Йорку висловив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє Укрінформ.

"Ми підтримуємо контакт з обома сторонами, намагаючись знайти нові форми. Не думаю, що повторення "зернової угоди" матиме сенс", - сказав він.

Водночас за словами Гутерреша, "було б дуже цікаво, якби у Чорному морі вдалося створити умови для свободи мореплавства".

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-Морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

За вересень Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції. Загалом від початку роботи нового зернового коридору вдалося вивезти майже 700 тис. тонн збіжжя, зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують опрацьовувати судна.

14 листопада Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який зробить зерновий коридор більш доступним для експортерів.

Також 14 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн світу, зокрема на Африканському континенті.

Згодом стало відомо, що з 8 серпня встановленим військово-морськими силами ЗСУ українським коридором 200 суден експортували 7 млн тонн вантажів з портів Великої Одеси. 

8 грудня стало відомо, що Міжнародна морська організація скерує місію для виявлення потреб України в реалізації права на вільне судноплавство в умовах війни з РФ.

Станом на 19 грудня українським коридором у Чорному морі вже експортували 10 мільйонів тонн продукції до 24 країн світу з використанням понад 300 суден.

ООН
експорт зерна
Антоніу Гутерреш
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