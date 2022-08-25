Канада планує повернути Німеччині решту газових турбін для "Північного потоку"

Про це повідомляє канадська агенція CBC.

Як йдеться у повідомленні, міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що Канада має намір повернути Німеччині п'ять турбін для "Північного потоку", які залишилися на ремонті в Монреалі.

"Ми прийняли таке рішення. Це саме те, про що нас просила Німеччина", - сказала Жолі.

Як пише агенція, одну турбіну повернули до Німеччини, але "Газпром" відмовився прийняти її, посилаючись на технічні проблеми та стверджуючи, що йому потрібна додаткова документація, яка б доводила, що обладнання не підпадає під санкції Заходу.

"Наша позиція досить чітка – ми дійсно вважаємо, що цю відмову потрібно скасувати й негайно", - зауважила Жолі.

В останні місяці Росія також скоротила потік газу через "Північний потік" до 20% потужностей, а нещодавно оголосила, що повністю закриє лінію на три дні наприкінці місяця, посилаючись на необхідність позапланового технічного обслуговування.

Також повідомляється, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина продовжуватиме працювати з Канадою, щоб забезпечити повернення решти п’яти турбін.

"Я думаю, що є політичне розуміння, що ми будемо співпрацювати, що ми друзі і що ми не зробимо можливим, щоб російська гра працювала", – сказав Шольц.

10 липня видання Bloomberg повідомило, що Канада поверне Німеччині турбіну для Північного потоку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав рішення Канади щодо турбіни.

МЗС України розкритикувало рішення Канади про передачу турбіни, назвавши його небезпечним прецедентом.

США підтримали Канаду у справі передачі турбіни для Північного потоку.

У Газпромі заявили, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання

Крім того, у кремлі заперечують інформацію про те, що Росія власноруч ускладнює повернення турбіни для "Північного потоку - 1"

Росія й досі відмовляється відновити використання газової турбіни, яку Німеччина та Канада погодилися передати їй попри санкції, для поновлення постачання газу трубопроводом Північного потоку - 1" у нормальних обсягах.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



