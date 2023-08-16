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Компанію "Група "Вагнер" зареєстрували у Білорусі. Нібито займатимуться освітою

16 серпня, 2023 середа
19:00
Світ Вагнер, Євген Пригожин

4 серпня у Білорусі зареєстрували ТОВ "Група "Вагнер", яке нібито займеться освітньою діяльністю

Про це повідомляє "Бабель".

Відомості про компанію "Група "Вагнер" зʼявилися в Єдиному держреєстрі юросіб та індивідуальних підприємців мінʼюсту Білорусі.

У реєстрі вказано, що основним видом діяльності компанії є освітня діяльність. Власником компанії вказано громадянина РФ Максима Петрова. Датою реєстрації ТОВ "Група "Вагнер" вказано 4 серпня 2023 року. 

Адреса — село Цель Осиповицького району, де розташований польовий табір, куди з РФ прибули найманці ПВК Вагнера. Також саме за цією адресою зареєстрували ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", яка належить Євгенію Пригожину.

Як вагнерівці опинилися в Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі. Після цього, того ж дня, стало відомо, що до Білорусі прибула десята колона вагнерівців, в якій щонайменше десять одиниць техніки.

В Інституті вивчення війни заявили, що немає жодних ознак того, що вагнерівці у Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу.

25 липня, до Білорусі прибула 11-та колона вагнерівців, цього разу з бронеавтомобілями. У колоні щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Також стало відомо, хто очолив вагнерівців у Білорусі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. Цього ж дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула 12-та за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

28 липня у Центрі національного спротиву попередили, що вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС. Також у Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців.

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору. Також стало відомо, що Польща та Литва розглядають можливість закриття кордонів з Білоруссю через занепокоєння щодо присутності найманців російської ПВК Вагнера.  

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. Також за наказом фінансиста Євгена Пригожина вони мають до 5 серпня прибути до таборів у Республіці Білорусь. 

У Білорусі виявили ще одну локацію приватної військової компанії Вагнера поблизу Осиповичів, найманці використовують склади.

3 серпня найманці ПВК Вагнера розташувалися у Білорусі біля кордону з Литвою, в місті Гродно. Президент країни Гітанас Науседа занепокоєний безпековою ситуацією.

4 серпня стало відомо, що Литва планує закрити два з шести прикордонних пунктів пропуску з Білоруссю, щоб зменшити ризик провокацій і загроз на кордоні.  

6 серпня на латвійсько-білоруському державному кордоні прикордонники з Білорусі допомогли чотирьом мігрантам пробратися через паркан і незаконно потрапити до сусідньої країни. У Литві назвали це провокацією. 

7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калініградською областю Росії.

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами.  

Того ж дня керівник Литовської державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас заявив, що ситуація поблизу Білорусі напружена, але під контролем. Оскільки можливі провокації розглядається збільшення правоохоронців на кордоні.  

16 серпня міністр оборони Литви у 1993-1996 рр. та 2000-2004 рр. Лінас Лінкявічюс висловився, що вагнерівців на території Білорусі можуть використати для провокацій на кордоні з Литвою.

Білорусь
Війна з Росією
Вагнергейт
Євген Пригожин
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