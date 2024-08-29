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Коломойський залишатиметься під вартою, хоча в одній зі справ йому змінили запобіжний захід

Юлія Лаврук
29 серпня, 2024 четвер
17:27
Кримінал Ігор Коломойський, суд

Шевченківський суд Києва в одній зі справ бізнесмена Ігоря Коломойського змінив йому запобіжний захід із тримання під вартою на заставу 1,877 млрд грн. Проте олігарх надалі залишатиметься під вартою

Зміст

Про це повідомляє Суспільне.

Прокурор Сергій Демінчук зазначив, що Коломойському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на заставу сумою 1 877 360 000 грн, яку просив старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Проте бізнесмен сказав, що не має змоги сплатити цю заставу. Водночас у Коломойського також є інша підозра, за якою запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не змінювали. Тому, навіть якби бізнесмен вніс ці кошти, лишався б у місці утримання.

Зазначимо, що термін дії запобіжного заходу спливає 2 вересня 2024 року. За словами журналістів, адвокат бізнесмена В'ячеслав Криглевич просив після цього випустити Коломойського. 

"Однак, наскільки мені відомо, є інша ухвала слідчого судді Печерського районного суду, за якою Ігорю Валерійовичу продовжено строк дії тримання його під вартою в межах іншого кримінального провадження. Тому він надалі буде триматися під вартою", - сказав Демінчук.

Криглевич у коментарі журналістам заявив, що за вимогами Кримінального процесуального кодексу України Коломойського мали звільнити з-під варти, проте Шевченківський суд не може звільнити його, бо є інше провадження, за яким бізнесмена утримуватимуть щонайменше до 25 жовтня.

"В будь-якому випадку ми не погоджуємося з будь-якими рішеннями, які ухвалені проти нашого клієнта. Ми все одно їх будемо оскаржувати та добиватися, щоб наш підзахисний був повністю виправданий за всіма справами, йому інкримінують", - зауважив адвокат.

Що відомо про справи Коломойського

На початку вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Ігорю Коломойському інкримінували шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном. Пізніше Коломойському та ще 5 особам - колишнім працівникам банківської установи детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.  25 вересня 2023 року в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

У листопаді Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

21 грудня 2023 року Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою, водночас зменшивши розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн. 22 січня цього року Шевченківський районний суд Києва залишив Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 млрд грн, а згодом продовжив арешт до 2 червня 2024 року, але зменшив заставу - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн. 

Згодом Коломойський отримав нову підозру - щодо замовлення вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти. У четвер, 9 травня, бізнесмену обрали запобіжний захід - тримання під вартою до 7 липня 2024 року.

16 травня Київський апеляційний суд закрив провадження у справі за позовом Ігоря Коломойського до НБУ та ПриватБанку про розірвання договорів його особистої поруки за кредитами ПриватБанку.

18 липня суд продовжив запобіжний захід Коломойському до 2 вересня. 9 серпня детективи Бюро економічної безпеки повідомили про зміну раніше оголошеної підозри Коломойському.

Детективи Бюро економічної безпеки 21 серпня повідомили, що завершили досудове розслідування проти Ігоря Коломойського за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Теги:
Суспільство
Україна
олігархи
Ігор Коломойський
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