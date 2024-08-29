Коломойський залишатиметься під вартою, хоча в одній зі справ йому змінили запобіжний захід

Про це повідомляє Суспільне.

Прокурор Сергій Демінчук зазначив, що Коломойському змінили запобіжний захід з тримання під вартою на заставу сумою 1 877 360 000 грн, яку просив старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Проте бізнесмен сказав, що не має змоги сплатити цю заставу. Водночас у Коломойського також є інша підозра, за якою запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не змінювали. Тому, навіть якби бізнесмен вніс ці кошти, лишався б у місці утримання.

Зазначимо, що термін дії запобіжного заходу спливає 2 вересня 2024 року. За словами журналістів, адвокат бізнесмена В'ячеслав Криглевич просив після цього випустити Коломойського.

"Однак, наскільки мені відомо, є інша ухвала слідчого судді Печерського районного суду, за якою Ігорю Валерійовичу продовжено строк дії тримання його під вартою в межах іншого кримінального провадження. Тому він надалі буде триматися під вартою", - сказав Демінчук.

Криглевич у коментарі журналістам заявив, що за вимогами Кримінального процесуального кодексу України Коломойського мали звільнити з-під варти, проте Шевченківський суд не може звільнити його, бо є інше провадження, за яким бізнесмена утримуватимуть щонайменше до 25 жовтня.

"В будь-якому випадку ми не погоджуємося з будь-якими рішеннями, які ухвалені проти нашого клієнта. Ми все одно їх будемо оскаржувати та добиватися, щоб наш підзахисний був повністю виправданий за всіма справами, йому інкримінують", - зауважив адвокат.