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Смертельна ДТП із нацгвардійцем: суд залишив Тандира під вартою до 12 квітня

4 березня, 2024 понедiлок
16:48
Кримінал суддя Олексій Тандир

Київський апеляційний суд на засіданні 4 березня залишив під вартою суддю Олексія Тандира, якого звинувачують у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що суд розглянув апеляційну скаргу захисників обвинуваченого на рішення Святошинського районного суду міста Києва, яким Тандиру продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді перебування під вартою.

Сторона захисту вимагала змінити запобіжний захід на домашній арешт.

"Водночас суд апеляційної інстанції погодився із доводами прокурора та залишив рішення суду першої інстанції без змін", - зазначили в ОГП.

Таким чином Тандир перебуватиме під вартою до 12 квітня 2024 року.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо Тандира було завершено, справа перебуває на розгляді суду. Йдеться про ч. 3 ст. 286-1 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Що відомо про ДТП з нацгвардійцем

У травні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.

Печерський районний суд Києва відправив суддю Тандира під варту до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави. Прокуратура також скерувала звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на утримання судді Тандира під вартою. 

19 червня суд розглянув апеляцію на рішення про запобіжний захід Тандиру й залишив підозрюваного в СІЗО.

У липні експертиза встановила, що суддя був у стані алкогольного сп'яніння. Також встановлено, що в момент ДТП авто рухалося зі швидкістю 100 км/годину. 3 серпня ДБР завершило досудове розслідування у справі судді й надало матеріали для ознайомлення стороні захисту.

9 серпня стало відомо, що Тандир намагався сфальсифікувати експертизу: за даними прокуратури, замість сечі він здав на аналіз воду та слину.

Згодом повідомлялося, що дружина обвинуваченого у смертельній ДТП судді начебто вже анонімно перерахувала гроші на рахунок вдові нацгвардійця Вадима Бондаренка. Пізніше Тандиру продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 9 вересня. 21 серпня обвинувальний акт щодо нього передали до суду. 

Вища рада правосуддя 29 серпня тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя Тандира, а 6 вересня суд продовжив його арешт. Він залишився під вартою без права на заставу. 

Уже наприкінці жовтня Святошинський районний суд Києва продовжив арешт судді, обвинуваченого у смертельній ДТП, ще на 60 діб.

19 грудня Тандиру продовжили перебування під вартою до 17 лютого, а пізніше – до 12 квітня.

Теги:
Україна
Новини ДТП
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