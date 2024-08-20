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ВАКС призначив дату розгляду справи ексголови Верховного Суду Князєва

Дар'я Куркіна
20 серпня, 2024 вiвторок
16:00
Кримінал Всеволод Князєв

Вищий антикорупційний суд призначив розгляд по суті справи колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва на 28 серпня

Зміст

Про це повідомляє ВАКС.

Акцентовано, що засідання з розгляду по суті призначено на середу, 28 серпня, о 08:10.

"20 серпня колегія суддів Вищого антикорупційного суду завершила підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням колишнього голови Верховного суду у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 ККУ (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище)", - зазначено в повідомленні.

Що відомо про справу Князєва

15 травня 2023 року НАБУ і САП викрили схему одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня в справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж Верховний Суд України висловив недовіру  Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Під час засідання 17 травня 2023 року Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою ексголови ВС Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила його тримання під вартою, САП клопотав про арешт із заставою. Пізніше ВАКС також обрав запобіжний захід для адвоката Олега Горецького, якого вважають співучасником у справі Князєва.

Уже 23 травня 2023 року НАБУ і САП повідомили, що вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину, а 31 травня 2023 року ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву, залишивши його під вартою. 

Пізніше ВАКС продовжив запобіжний захід до 8 вересня 2023 року. 26 вересня 2023 року його також лишили під вартою, але зменшили розмір застави з 55 до 45 млн гривень.  

2 листопада 2023 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для Князєва до 9 грудня 2023 року, а згодом тримання під вартою продовжили до 2 лютого 2024 року. Також суд зменшив розмір застави до 27 млн грн.

12 березня Київський апеляційний суд остаточно визнав винним Князєва у справі про оренду квартири за тисячу гривень. Йому призначили штраф розміром 2550 гривень разом із конфіскацією подарунка в 906 600 грн. Рішення апеляційного суду остаточне та не підлягає оскарженню.

Вища рада правосуддя 4 квітня відсторонила Князєва від здійснення правосуддя на час суду.

27 травня колегія суддів Вищого антикорупційного суду України продовжила термін дії обов’язків колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. З нього також зняли електронний браслет.

17 червня Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення Князєва. 

8 липня колегія суддів Вищого антикорупційного суду зняла арешт з частини коштів Князєва.

Теги:
Суспільство
Україна
корупція в Україні
Верховний суд
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