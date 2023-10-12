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Малайзія заявила, що TikTok не відповідає місцевим законам

12 жовтня, 2023 четвер
12:17
Світ TikTok

Міністр зв’язку Малайзії у четвер заявив, що застосунок для коротких відео TikTok не дотримується законів країни. Він зазначив, що розробники не вжили достатньо заходів для боротьби з наклепом або обманом у контенті

Про це інформує Reuters.

Міністр Фахмі Фадзіл після зустрічі з представниками TikTok закликав бути більш відповідальним у боротьбі з фейками та наклепом на своїй платформі.

Фахмі сказав, що TikTok повинен негайно привести свою діяльність у відповідність до малайзійських законів і визнав, що застосунок має проблеми через те, що не має представника в країні зараз.

Представник соцмережі не надав коментар про зустріч.

Малайзія останніми місяцями посилює нагляд за онлайн-контентом, оскільки уряд прем’єр-міністра Анвара Ібрагіма обіцяє стримати те, що вони вважають провокаційними публікаціями, які стосуються раси, релігії та королеви.

Що відомо про заборону TikTok у США та Європі

24 березня державним службовцям у Франції заборонили встановлювати та використовувати низку розважальних додатків на робочих телефонах.

27 березня у США заявили, що влада Китаю має доступ до даних користувачів соціальної мережі TikTok, їх можуть використовувати з метою шпигунства. Того ж дня стало відомо, що співробітникам шведських збройних сил заборонили використовувати соціальну мережу TikTok на своїх робочих телефонах.

Раніше дві найбільші керівні інституції Євросоюзу заборонили використання китайської платформи TikTok на телефонах співробітників з міркувань кібербезпеки.

4 квітня управління комісара з питань інформації Великої Британії (ICO) оголосило про покарання TikTok на 12,7 млн фунтів стерлінгів за використання даних дітей без згоди батьків. 

У Канаді заборонили держслужбовцям використовувати соцмережу на робочих телефонах, оскільки застосунок несе великий ризик для безпеки конфіденційних даних.

19 травня творці платформи коротких відео TikTok подали до суду на штат Монтана, через заборону громадянам користуватися китайським застосунком.

У липні платформа звернулася до американського суду з проханням до 1 січня призупинити дію заборони штату Монтана на користування китайським застосунком. 

У серпні посилаючись на міркування безпеки Нью-Йорк заборонив соцмережу на державних пристроях, приєднавшись до ряду міст і штатів США, які ввели такі обмеження.

21 серпня стало відомо, що Сомалійський уряд заборонив TikTok, Telegram і букмекерську компанію 1XBET, заявивши, що ці сервіси використовуються для тероризму та аморальної пропаганди у цій східноафриканській державі.

15 вересня Європейський регулятор оштрафував TikTok на $368 млн за недотримання захисту конфіденційності даних дітей. У ході розслідування було встановлено, що під час реєстрації підлітків на платформі, TikTok за замовчуванням встановлював налаштування, які робили їхні акаунти публічними, що дозволяло будь-кому переглядати та коментувати відео підлітків. Крім цього, внаслідок таких налаштувань до соцмережі могли отримати доступ діти віком до 13 років, хоча їм це заборонено.

11 жовтня стало відомо, що Американський штат Юта позвався до суду проти китайського застосунку TikTok, звинувативши його у шкоді дітям: соцмережа навмисно змушує їх проводити "нездорову кількість часу" за переглядом відео.

Новини
Китай
Технології
Малайзія
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