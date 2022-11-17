Маск заявив, що знайде нового СЕО для Twitter

Про це інформує Reuters з посиланням на слова нового власника під час свідчень у суді щодо справи його пакета виплат на посаді гендиректора Tesla, який схвалили інвестори у 2018 році.

Ілон Маск написав у мікроблозі, що продовжить керувати компанією, доки компанія не стане сильною, "хоч це займе деякий час". Саме після того, як засновник та колишній СЕО компанії Джек Дорсі відмовився від посади генерального директора.

Новий власник визнав, що деякі інженери Tesla допомагали в оцінці команд Twitter, але Ілон Маск сказав, що це було "на добровільній основі" та в неробочий час. Інвестори автовиробника стурбовані кількістю часу, який Маск приділяє придбаній компанії.

Маск сподівається завершити реструктуризацію Twitter цього тижня.

Також мільярдер анонсував незабаром можливість писати довгі пости у соцмережі.

​​​27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.

28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.

Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.

31 жовтня стало відомо, що Twitter почне стягувати $20 на місяць за синю галочку верифікації. Суть нововведень полягає в тому, щоб замінити Twitter Blue, додаткову підписку компанії вартістю $4,99 на дорожчу підписку, яка включає верифікацію акаунту.

7 листопада мільярдер Ілон Маск сказав, що має на меті зробити соцмережу найточнішим джерелом інформації.

Ілон Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований.

Новий власник компанії Twitter Ілон Маск обговорював з радником можливість зробити доступ до соціальної мережі платним.

Ілон Маск продав акції Tesla на суму $3,95 мільярда через кілька днів після підписання угоди на придбання Twitter за $44 мільярди.

Маск заборонив співробітникам Twitter працювати дистанційно.

Компанія Twitter Inc 11 листопада відновила "офіційні" значки для облікових записів високого профілю, аби боротися зі проблемою використання одних людей за інших.

11 листопада новий власник Twitter Ілон Маск попередив про можливе банкрутство компанії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb