Meta впровадила функцію видалення профілю у Threads окремо від акаунту в Instagram

Про це повідомив керівник Instagram Адам Моссері.

За його словами, у Threads з'явилися два оновлення у відповідь на відгуки користувачів. Перше з них - це видалення профілю без шкоди для акаунту в Instagram.

Для того, аби це зробити потрібно перейти в налаштування у розділ "Обліковий запис". Там обрати кнопку "Видалити або деактивувати профіль", а потім натиснути "Видалити".

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"По-друге: нещодавно ми впровадили функцію, яка дозволяє людям бачити публікації Threads безпосередньо у Facebook та Instagram, щоб допомогти розширити вашу аудиторію та збільшити охоплення. Ми отримали відгуки про те, що ви хочете більше контролювати цей процес, тому ми впроваджуємо можливість відмовитися від показу поза межами Threads у налаштуваннях розділ "Конфіденційність", - додав Моссері.

Що відомо про застосунок Threads

4 липня Марк Цукерберг анонсував запуск застосунку Threads, який стане конкурентом Twitter Ілона Маска, його рекламували уже кілька місяців.

6 липня компанія Meta все ж таки запустила свій аналог Twitter - застосунок Threads. За перші сім годин у ньому зареєструвалися понад 10 млн користувачів. Таким чином він побив рекорд чат-бота ChatGPT зі штучним інтелектом.

Застосунок зараз доступний у більш ніж 100 країнах, в тому числі й в Україні, для користувачів iOS та Android. Користувачі Threads можуть авторизуватися через свій обліковий запис Instagram і робити публікації до 500 символів, використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до п'яти хвилин. Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач.

Однак 6 липня стало відомо, що Twitter добиватиметься судової заборони на використання своєї інтелектуальної власності компанією Meta, звинувачуючи у її крадіжці. У листі, який відправили Meta через кілька годин після запуску Threads, юрист Twitter Алекс Спіро звинувачує компанію у "систематичному, навмисному та незаконному присвоєнні комерційної таємниці та іншої інтелектуальної власності Twitter".

Пізніше у застосунку Threads виявили проблему: видалення акаунта автоматично видаляє instagram-сторінку користувача. Meta заявила, що працює над тим, щоб це виправити.

18 серпня у Threads з'явилась можливість налаштування приватності власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач. Пізніше туди також додали вкладку з репостами.

Засновник Threads Марк Цукерберг стверджує, що станом на 27 жовтня застосунок має майже 100 млн користувачів на місяць. Він планує розвивати продукт