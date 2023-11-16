Мінекономіки розробляє механізм допомоги зруйнованим підприємствам у відновленні виробництва

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Так, відомство розробляє механізм допомоги зруйнованим підприємствам.

"Ключова ідея: національні виробники, обладнання яких знищене чи пошкоджене внаслідок російської агресії, матимуть можливість отримати обладнання іноземного виробництва як матеріально-технічну допомогу. Акцентую, що йдеться про допомогу саме обладнанням, а не коштами. Воно постачатиметься за механізмами, аналогічними або схожими з механізмами надходження гуманітарної допомоги в Україну", - сказав заступник очільниці Мінекономіки Ігор Фоменко.

За його словами, мета впровадження цього механізму – якнайшвидше відновити промисловий потенціал України.

"Ми прагнемо якнайшвидше відновити втрачений промисловий потенціал України, і реалізація цієї ідеї буде дуже вагомим кроком до цього. Завдання на найближчий період – спільно напрацювати та запропонувати абсолютно прозорий і чіткий механізм отримання допомоги, зрозумілий як для українського бізнесу, так і для наших іноземних партнерів, на чию підтримку ми розраховуємо", - пояснив чиновник.

Планується, що приватні підприємства подаватимуть офіційно підтверджений перелік пошкодженого обладнання до ОВА, державні – до центральних органів виконавчої влади. Допомога надходитиме через визначених отримувачів гуманітарної допомоги. Вказується, що Мінекономіки планує розробити механізм її розподілу з урахуванням пріоритетності розвитку галузей економіки та економічної доцільності.

Також планується розробити запобіжники від зловживань на різних етапах та механізми контролю.

Відновлення України: що відомо

21-22 червня в Лондоні відбулась чергова Конференція з відновлення України. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.

Найбільшу частку фінансової допомоги Україні взяв на себе Євросоюз, який планує виділити Україні €50 мільярдів у вигляді грантів і кредитів. Підтримка розрахована на найближчі чотири роки.

З-поміж окремих країн найбільше долучились Велика Британія та США. 21 червня Лондон оголосив "історичний пакет фінансової підтримки для України" на суму $3 млрд, яку буде надано впродовж трьох років. У Вашингтоні запевнили, що нададуть Україні $1,3 млрд. Кошти спрямують, зокрема, на відновлення енергосистеми, інфраструктури та на допомогу підприємствам.

Також про суттєву допомогу запевнили й інші держави. ФРН обіцяла надати Україні додатково 381 мільйон євро на гуманітарну допомогу у 2023 році. Уряд Іспанії зобов'язався виділити на відновлення і реконструкцію України понад 250 млн євро. Федеральний уряд Австрії погодив виділення додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Також уряд України підписав меморандум з Європейським інвестиційним банком про співпрацю в проєктах відновлення України, який передбачає виділення €840 млн.

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