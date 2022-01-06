МВС Казахстану повідомило про 18 загиблих та 748 поранених на протестах силовиків
У ході акції протесту та заворушень у Казахстані поліція затримала 2298 людей
Про це повідомляє Orda.kz і Tengrinews.kz
Пресслужба МВС Казахстану заявляє про загибель 18 працівників силових структур. Про вбитих протестувальників не повідомляється.
Постраждало 748 співробітників органів внутрішніх справ та військовослужбовців Нацгвардії.
Водночас МОЗ заявило про 10 постраждалих медичних працівників в Алмати.
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При цьому офіційний представник коменданта міста Алмати не підтвердив опубліковану в ЗМІ інформацію про захоплення телевежі "Коктобе".
Зазначається, що у столиці (Нур-Султан), Шимкенті, Акмолінській, Кизилординській, Павлодарській, Північно-Казахстанській та Туркестанській системі ситуації стабільна.
В Актюбинській, Атирауській, Західно-Казахстанській, Мангістауській областях перекрито кілька ділянок автошляхів та одну залізничну колію.
Найбільш складна ситуація в Алмати. Контртерористична операція триває.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан. Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працював мобільний зв'язок.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- У четвер, 6 січня, усі фінустанови Казахстану тимчасово припинили діяльність на тлі масових протестів. За даними поліції, вранці мітингувальники намагалися штурмувати будівлю відомства.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
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