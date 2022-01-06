МВС Казахстану повідомило про 18 загиблих та 748 поранених на протестах силовиків

Про це повідомляє Orda.kz і Tengrinews.kz

Пресслужба МВС Казахстану заявляє про загибель 18 працівників силових структур. Про вбитих протестувальників не повідомляється.

Постраждало 748 співробітників органів внутрішніх справ та військовослужбовців Нацгвардії.

Водночас МОЗ заявило про 10 постраждалих медичних працівників в Алмати.



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При цьому офіційний представник коменданта міста Алмати не підтвердив опубліковану в ЗМІ інформацію про захоплення телевежі "Коктобе".

Зазначається, що у столиці (Нур-Султан), Шимкенті, Акмолінській, Кизилординській, Павлодарській, Північно-Казахстанській та Туркестанській системі ситуації стабільна.

В Актюбинській, Атирауській, Західно-Казахстанській, Мангістауській областях перекрито кілька ділянок автошляхів та одну залізничну колію.

Найбільш складна ситуація в Алмати. Контртерористична операція триває.

