На Netflix з'явився трейлер серіалу про підлітка з розладом харчової поведінки

Про це інформує пресслужба.

"Після кількох місяців лікування розладу харчової поведінки 16-річна Мія складає список бажань із типовими підлітковими пригодами, щоб надолужити втрачений час", - йдеться в описі до серіалу.

Серіал є британським проєкт, який створили Ріплі Паркер, Роанн Бардслі та Ділан Бреді. У головних ролях Софі Вайлд, Лорін Аюфо, Гаррі Кедбі та інші.

Комедійна драма має 8 епізодів. Прем’єра серіалу "Усе й зараз" відбудеться 6 жовтня на Netflix.

Нещодавні прем'єри на Netflix

17 серпня стрімінгова платформа Netflix поділилася трейлером своєї майбутньої аніме-адаптації "Скотт Пілігрим готовий до битви".

Також 19 серпня вийшов український трейлер нового серіалу "Ганьба", який розповідає про життя 17-річної дівчини, яка мріє стати гіп-гоп зіркою.

24 серпня на Netflix з'явилася історична драма Тараса Ткаченка "Чорний ворон": фільм створений за мотивами бестселера Василя Шкляра.

Того ж дня стрімінговий сервіс показав тизер-трейлер до науково-фантастичного епосу "Бунтівний місяць" українською мовою.

30 серпня Netflix презентував український трейлер соціальної драми "Растін".

2 вересня на платформі Netflix вийшов документальний мінісеріал "Серце нескорених" про історії постійної боротьби. Зокрема показали історію парамедикині Юлії Паєвської із позивним Тайра.

Також вже доступний тизер фільму "Вбивця". Прем'єра фільму відбудеться 10 листопада.

Netflix показав трейлер серіалу "Люпен: Частина 3" українською мовою.