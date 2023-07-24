Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Контрнаступ на півдні сповільнюють мінні поля щільністю в 1 млн мін. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Контрнаступ на півдні сповільнюють мінні поля щільністю в 1 млн мін. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
24 липня, 2023 понедiлок
21:48
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

ЗСУ розміновують вручну мінні поля на світанку або у сутінках, коли саперів важко помітити навіть у тепловізор. Коли ми говоримо про мінне поле шириною у 2 км, і глибиною в 1 км, то це 1 млн мін

Дрони-камікадзе у Криму та у Москві

Військові об'єкти у поки що в окупованому Криму зазнали чергової, результативної атаки дронами-камікадзе. Це вже друга успішна атака після 22 липня, коли був уражений склад боєприпасів та нафтобаза у районі селища Октябрське. На цей раз ціллю ударів став обʼєкт у районі села Веселе Джанкойського району. Скоріш за все, мова йде про черговий склад боєприпасів. Є багато відео, які демонструють, як вибухають боєприпаси та як підіймається дим над цим сховищем. Також впродовж цієї ночі безпілотники-камікадзе були націлені з різним ступенем результативності на обʼєкти Феодосії, Армянська, Старого Криму, Сімферополя.

Окрім Криму близько 4:00 ранку дрони атакували й Москву. В атаці брали участь БпЛА, які конструктивні й однотипні до тих, що вразили обʼєкти у Підмосковʼї й на Рубльовці 30 травня. Цього разу один з дронів влучив у будинок за 150 метрів від будівлі міноборони РФ, ще один дрон врізався у бізнес-центр за 6 км від Кремля та 5 км від міноборони РФ. Позиція України щодо цих атак обмежена повідомленням від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Він сказав, що, щоб там не відбувалося, але цього буде більше. Очікуємо на продовження таких результативних історій.

Про фронт

Насамперед ЗСУ продовжують наступальні дії на півдні, на Таврійському напрямку. Сьогодні 24 липня була офіційна інформація від речника цього напрямку Валерія Шершеня про те, що за добу у ході наступальної операції на Бердянському напрямку наші підрозділи мали частковий успіх та просунулися у глибину противника від 350 до 1,5 км. Можна припустити, що йдеться про бойові дії поблизу Старомайорська та Приютного, де бої тривають у північних частинах цих населених пунктів. Причому ворог намагається постійно контратакувати. Окупанти зробили невдалу спробу повернути втрачені позиції на околицях Приютного, їх звідти знову вибили зі значними втратами.

Схожа за інтенсивністю є зараз ситуація трохи західніше, поблизу Роботиного. Певний час там тривають важкі бої на підступах до селища. Ворог вдається до контратак. Проте ЗСУ поблизу Роботиного взяли під контроль певні ділянки на підвищенні, що забезпечує переваги у подальших діях. До речі, за Роботиним починається основна лінія оборони противника. Цей населений пункт не потрібно брати у лоб, його можна обійти з флангів, що зараз й прагнуть зробити ЗСУ.

Також є успіхи ЗСУ, коли ми говоримо про південь, поблизу населеного пункту Камʼянське, який розташований впритул до Дніпра. Це той плацдарм, який розширюють ЗСУ діями від Пʼятихаток у бік Жеребʼянки й далі Василівки. Ворог вкрай боїться просування наших сил до Василівки, тому що це один з основних опорних пунктів противника у трикутнику Василівка - Токмак - Маріуполь. Це дуже укріплена ділянка, тож просування до Камʼянського стало повною несподіванкою для ворога. Також є ознакою того, що атаки ЗСУ викликають перенапруження оборони противника. Згадаємо історію з командувачем 58-ої армії РФ Поповим, який бідкався про те, що немає ресурсів для ротації та контрбатарейної боротьби. А ще він бідкався про великі втрати у живій силі.

Тож, як і раніше, це начебто повільне просування ЗСУ на трьох напрямках на півдні супроводжується знищенням живої сили противника, особового складу, техніки, озброєння. Ворог вимушений перекидати резерви з глибини у зону зіткнення. Цей процес виснаження й знищення противника може тривати ще до двох місяців, що обумовлено поточною тактикою й технічними обмеженнями ЗСУ у подоланні ворожих загороджень, мінних полів, які розміновуються вручну або на світанку, або у сутінках, коли саперів важко помітити з використанням навіть тепловізорів.

Коли ми говоримо про мінне поле шириною у 2 км, і глибиною в 1 км, то це 1 млн мін. Тобто 1 млн протипіхотних та протитанкових мін, які стоять з різними пастками й спробами ворога поставити нові мінні поля вже дистанційно замість тих, які знімаються нашими військовими. Тому, зараз йде просування саперів, потім йдуть штурмові загони без бронетехніки або з обмеженою кількістю під щільним прикриттям нашої артилерії. Аж до заходу наших штурмових груп у траншеї противника й вибивання ворога. Коли в іноземних ЗМІ з'являється інформація про низький темп просування, то це читати дивно. Наші партнери знали про те, що забезпечення ЗСУ для наступу є недостатнім, але робили ставку не на технічне оснащення, а на силу духу українського воїна. Він великий, але брак авіації, інженерної техніки, засобів ППО - все це впливає на темпи просування наших військових. У цих умовах наші воїни роблять роботу достатньо ефективно, тому що забезпечують просування на ділянках, які заміновані й перебувають під вогневим контролем противника.

Олесь Маляревич, молодший сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів та артилерійської розвідки та 92-ої  бригади ім. кошового отамана Івана Сірка ЗСУ, розповів, що його бригада працює на двох напрямках, Сватове - Куп'янськ і Бахмут. У Бахмуті ініціатива перебуває повністю з ЗСУ, крок за кроком хлопці рухаються вперед.

Якщо казати про Купʼянськ, Сватове й Кремінну, то там йде активна оборона з боку ЗСУ. З нашого боку там накопичені потужні сили. Ситуація складна, але усі розуміють, що не можна допустити втрати лівого берега річки Оскіл.

Ворог вчиняє ударно-штурмові дії на багатьох ділянках, а там, де має успіх, намагається у цьому місці підсилюватися й проходити далі. Карта саме там, де Кармазинівка, їм вдалося продавити нашу лінію оборони, тому вони просунулися на 4 км, але ситуація стабілізована. Противник далі вже не рухається.

Нові ініціативи Міноборони України

А далі про нові ініціативи Міноборони України. Унікальні ідеї, які покликані посилити ЗСУ, часом губляться через бюрократію, тому реальність вимагає змін у підходах до взаємодії Міноборони, постачальників та інших ініціативних структур. За для цього було створено у Міністерстві оборони структуру Акселератор, яка забезпечує пришвидшення окремих рішень. Як працює ця структура, та завдяки чому вона має стати поштовхом для якісних змін у діяльності Міноборони докладніше розкаже голова проєктного офісу Акселератора Міноборони України Павло Кишкар.

Пан Павло розповів, що Акселератор Міноборони існує менш як два місяці. Головне його завдання – сформувати команду фахових людей, які прискорили б процеси у Міністерстві оборони, Генштабі ЗСУ та забезпечили б якісним озброєнням наші Збройні сили. Тому, ця організація запрошує фахових людей, на сайті Акселератора можна знайти невелику анкету.

Голова проєктного офісу Акселератора зауважив, що БпЛА є одним з пріоритетів діяльності Міноборони. Вже проведені закупівлі тисяч дронів через різні інструменти, не лише через прямі закупівлі Міноборони. Це пов'язано з бюрократичними пересторогами, які існують у нашій державі, регулюванням бюджетного кодексу, витратної частини спеціального фонду держбюджету. Акселератор уважно стежить за розвитком технологій, відстежує пропозиції, які є на ринку та у ЗСУ, завдяки волонтерській допомозі. Відповідно, кращі зразки беруться до уваги й пропонуються Збройним силам. Є проблеми зі швидкістю формування потреб від ЗСУ, але у співпраці з колегами та військовими цей процес швидко має  налагодитися, вважає Кишкар. Щоб найкращі зразки безперервно поставлялися на лінію фронту.

Кишкар вважає, що системний підхід Акселератора призведе до рушійних змін у системі роботи Міноборони та Генштабу.

Підсумовуючи слова пана Павла, зазначу, що і телеканал "Еспресо", й інформаційно-консалтингова компанії Defense Express будуть підтримувати цю ініціативу, бо вона вкрай важлива, щоб ЗСУ якнайшвидше отримували сучасні зразки техніки. Ми будемо висвітлювати ті ініціативи, які запроваджує Міністерство оборони для створення нових зразків у поєднанні з нашими підприємствами як державними, так і приватними.

Новини
Росія
Маріуполь
Сергій Згурець
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
Бердянськ
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
безпілотник
Запорізька область
Бахмут
Військові новини
зброя для України
Колонка Згурця
наступ ЗСУ
втрати окупантів
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
окупанти
23 липня, 2023 неділя
Росіяни хочуть створити буферну зону навколо Луганської області, - розвідка Британії
поліція
22 липня, 2023 субота
"Ти - бандерка". У Миколаєві поліція відкрила провадження на чоловіка, що принижував жінок за українську мову
Антон Черепенников
22 липня, 2023 субота
У Москві помер 40-річний підприємець, що виготовляв техніку для спецслужб і космонавтики РФ
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.63
    Купівля 36.63
    Продаж 37.38
  • EUR
    Купівля 40.76
    Продаж 41.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
24 липня
22:42
Ексклюзив
Міноборони
Акселератор інноваційного розвитку: чим займається новий орган Міністерства оборони
22:17
РФ ударила по Костянтинівці: вбито 10-річного хлопчика, поранено 8 дітей та дорослих
22:14
Танк Leopard 2A4 іспанської армії
Іспанія відправила Україні танки Leopard, бронетранспортери, боєприпаси та медичні авто
22:03
Ексклюзив
Взявши ворога у кліщі, Сили оборони змусять його тікати з Бахмута, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко
21:31
В Україні ліквідували командира "Ленінградського полку" полковника Вашуніна
20:07
зброя пістолет
За перший місяць роботи до Єдиного реєстру зброї звернулися понад 15 тис. українців
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Україна – Польща: Путін зайвий
19:55
Володимир Зеленський
Планування наступу й оборони, відповідь на удари РФ і розблокування Чорного моря: Зеленський провів засідання Ставки
19:53
війна проти Росії ЗСУ
Росіяни переобладнали у військовий шпиталь дитсадок у Раденську на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ
19:50
путін
Путін підписав закон про заборону зміни статі у РФ
19:35
Оновлено
Росіяни атакували Одещину
Росіяни атакували дронами-камікадзе порт "Рені" на Одещині. Румунія відреагувала
19:28
Китай та росія
Китай таємно допомагає оснащувати армію РФ, - Politico
19:23
Сенс банк
У націоналізованому "Сенс банку" призначили нове керівництво
19:15
Ексклюзив
Швидка допомога на тимчасово окупованій частині Луганщини не працює, - керівник ОВА Лисогор
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 516 дня війни: "бавовна" у Криму і Москві та успіхи контрнаступу ЗСУ
18:57
Оновлено
на фото: СБУ
ДБР просить заарештувати підозрюваного в держзраді нардепа від ОПЗЖ Пономарьова. Він заперечує звинувачення
18:55
на фото люди розбирають завали будинків в Одесі. Наслідки обстрілу 23 липня 2023 року
Унаслідок атаки РФ 23 липня в Одесі пошкоджено щонайменше 61 будівлю, 146 квартир містян
18:53
марка Русский военный корабль
Поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді…!" здобула "філателістичний Оскар"
18:38
КНДР
Китайські урядовці стануть першою іноземною делегацією, яка прибуде до КНДР після пандемії 
18:24
"Футурама"
Після 10 років затишшя: відбулася прем'єра 8 сезону "Футурами"
18:15
Ексклюзив
міський голова Енергодару Дмитро Орлов
Людям без паспорта РФ небезпечно пересуватися Енергодаром, - мер
18:09
зерно
"Путін хоче продавати крадене українське зерно": ГУР про атаки на порти
18:08
OPINION
Вікторія Сюмар
ФСБ руками СБУ керувало ФБР?
17:55
Італія
В Італії затримали 82 мафіозі
17:37
Польща
У РФ зник пам'ятник полякам - жертвам сталінських злочинів. Польща з'ясовує обставини
17:37
Німеччина домовилася з Польщею про ремонт пошкоджених в Україні танків Leopard
17:16
Буча автівки
Розстріляні авто з українцями під Бучею: 11 російських окупантів отримали підозри
17:10
Ексклюзив
Наземний маршрут з РФ до Криму
У Криму вибухає там, де розташована критична інфраструктура міноборони РФ, - правозахисник Алієв
16:50
Вегани проти м’ясоїдних: хто більше шкодить планеті, - дослідження
16:49
Затримання ексначальника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча
BBC: У справах про зрадників СБУ Кулініча і Наумова є розбіжності, а Баканова не допитували
16:42
В Укргідроенерго розповіли, які найважливіші питання зможе вирішити відбудова Каховської ГЕС
16:31
Ексклюзив
HIMARS з ATACMS
Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США, - головред Defense Express Катков
16:07
Ексклюзив
Окупанти
На Авдіївському напрямку ЗСУ щодня мінусують від 100 до 150 окупантів, - начальник міської ВА Барабаш
16:03
спортивні добавки
Дослідження у США виявило, що 40% спортивних добавок, придбаних в інтернеті, не мають заявлених складників
16:02
міністр оборони Естонії Ханно Певкур
Основний принцип входження до НАТО полягає в тому, що ви ухвалюєте всі правила демократичного світу, - очільник міноборони Естонії
16:00
OPINION
Сергій Таран
Таємничі безпілотники над Москвою вбивають міфи про Росію
15:52
Ґрета Тунберг
У Швеції екоактивістку Ґрету Тунберг оштрафували за непокору поліцїі під час мітингу
15:41
діти
В Україні діти з 14 років зможуть самостійно звертатися по безоплатну юридичну допомогу. Подробиці
15:28
Ексклюзив
окупанти
На Купʼянському напрямку росіяни намагаються відкинути наші війська за річку Оскіл, - військовий експерт Селезньов
15:21
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV