Дрони-камікадзе у Криму та у Москві

Військові об'єкти у поки що в окупованому Криму зазнали чергової, результативної атаки дронами-камікадзе. Це вже друга успішна атака після 22 липня, коли був уражений склад боєприпасів та нафтобаза у районі селища Октябрське. На цей раз ціллю ударів став обʼєкт у районі села Веселе Джанкойського району. Скоріш за все, мова йде про черговий склад боєприпасів. Є багато відео, які демонструють, як вибухають боєприпаси та як підіймається дим над цим сховищем. Також впродовж цієї ночі безпілотники-камікадзе були націлені з різним ступенем результативності на обʼєкти Феодосії, Армянська, Старого Криму, Сімферополя.

Окрім Криму близько 4:00 ранку дрони атакували й Москву. В атаці брали участь БпЛА, які конструктивні й однотипні до тих, що вразили обʼєкти у Підмосковʼї й на Рубльовці 30 травня. Цього разу один з дронів влучив у будинок за 150 метрів від будівлі міноборони РФ, ще один дрон врізався у бізнес-центр за 6 км від Кремля та 5 км від міноборони РФ. Позиція України щодо цих атак обмежена повідомленням від міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Він сказав, що, щоб там не відбувалося, але цього буде більше. Очікуємо на продовження таких результативних історій.

Про фронт

Насамперед ЗСУ продовжують наступальні дії на півдні, на Таврійському напрямку. Сьогодні 24 липня була офіційна інформація від речника цього напрямку Валерія Шершеня про те, що за добу у ході наступальної операції на Бердянському напрямку наші підрозділи мали частковий успіх та просунулися у глибину противника від 350 до 1,5 км. Можна припустити, що йдеться про бойові дії поблизу Старомайорська та Приютного, де бої тривають у північних частинах цих населених пунктів. Причому ворог намагається постійно контратакувати. Окупанти зробили невдалу спробу повернути втрачені позиції на околицях Приютного, їх звідти знову вибили зі значними втратами.

Схожа за інтенсивністю є зараз ситуація трохи західніше, поблизу Роботиного. Певний час там тривають важкі бої на підступах до селища. Ворог вдається до контратак. Проте ЗСУ поблизу Роботиного взяли під контроль певні ділянки на підвищенні, що забезпечує переваги у подальших діях. До речі, за Роботиним починається основна лінія оборони противника. Цей населений пункт не потрібно брати у лоб, його можна обійти з флангів, що зараз й прагнуть зробити ЗСУ.

Також є успіхи ЗСУ, коли ми говоримо про південь, поблизу населеного пункту Камʼянське, який розташований впритул до Дніпра. Це той плацдарм, який розширюють ЗСУ діями від Пʼятихаток у бік Жеребʼянки й далі Василівки. Ворог вкрай боїться просування наших сил до Василівки, тому що це один з основних опорних пунктів противника у трикутнику Василівка - Токмак - Маріуполь. Це дуже укріплена ділянка, тож просування до Камʼянського стало повною несподіванкою для ворога. Також є ознакою того, що атаки ЗСУ викликають перенапруження оборони противника. Згадаємо історію з командувачем 58-ої армії РФ Поповим, який бідкався про те, що немає ресурсів для ротації та контрбатарейної боротьби. А ще він бідкався про великі втрати у живій силі.

Тож, як і раніше, це начебто повільне просування ЗСУ на трьох напрямках на півдні супроводжується знищенням живої сили противника, особового складу, техніки, озброєння. Ворог вимушений перекидати резерви з глибини у зону зіткнення. Цей процес виснаження й знищення противника може тривати ще до двох місяців, що обумовлено поточною тактикою й технічними обмеженнями ЗСУ у подоланні ворожих загороджень, мінних полів, які розміновуються вручну або на світанку, або у сутінках, коли саперів важко помітити з використанням навіть тепловізорів.

Коли ми говоримо про мінне поле шириною у 2 км, і глибиною в 1 км, то це 1 млн мін. Тобто 1 млн протипіхотних та протитанкових мін, які стоять з різними пастками й спробами ворога поставити нові мінні поля вже дистанційно замість тих, які знімаються нашими військовими. Тому, зараз йде просування саперів, потім йдуть штурмові загони без бронетехніки або з обмеженою кількістю під щільним прикриттям нашої артилерії. Аж до заходу наших штурмових груп у траншеї противника й вибивання ворога. Коли в іноземних ЗМІ з'являється інформація про низький темп просування, то це читати дивно. Наші партнери знали про те, що забезпечення ЗСУ для наступу є недостатнім, але робили ставку не на технічне оснащення, а на силу духу українського воїна. Він великий, але брак авіації, інженерної техніки, засобів ППО - все це впливає на темпи просування наших військових. У цих умовах наші воїни роблять роботу достатньо ефективно, тому що забезпечують просування на ділянках, які заміновані й перебувають під вогневим контролем противника.

Олесь Маляревич, молодший сержант роти ударних безпілотних авіаційних комплексів та артилерійської розвідки та 92-ої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка ЗСУ, розповів, що його бригада працює на двох напрямках, Сватове - Куп'янськ і Бахмут. У Бахмуті ініціатива перебуває повністю з ЗСУ, крок за кроком хлопці рухаються вперед.

Якщо казати про Купʼянськ, Сватове й Кремінну, то там йде активна оборона з боку ЗСУ. З нашого боку там накопичені потужні сили. Ситуація складна, але усі розуміють, що не можна допустити втрати лівого берега річки Оскіл.

Ворог вчиняє ударно-штурмові дії на багатьох ділянках, а там, де має успіх, намагається у цьому місці підсилюватися й проходити далі. Карта саме там, де Кармазинівка, їм вдалося продавити нашу лінію оборони, тому вони просунулися на 4 км, але ситуація стабілізована. Противник далі вже не рухається.

Нові ініціативи Міноборони України

А далі про нові ініціативи Міноборони України. Унікальні ідеї, які покликані посилити ЗСУ, часом губляться через бюрократію, тому реальність вимагає змін у підходах до взаємодії Міноборони, постачальників та інших ініціативних структур. За для цього було створено у Міністерстві оборони структуру Акселератор, яка забезпечує пришвидшення окремих рішень. Як працює ця структура, та завдяки чому вона має стати поштовхом для якісних змін у діяльності Міноборони докладніше розкаже голова проєктного офісу Акселератора Міноборони України Павло Кишкар.

Пан Павло розповів, що Акселератор Міноборони існує менш як два місяці. Головне його завдання – сформувати команду фахових людей, які прискорили б процеси у Міністерстві оборони, Генштабі ЗСУ та забезпечили б якісним озброєнням наші Збройні сили. Тому, ця організація запрошує фахових людей, на сайті Акселератора можна знайти невелику анкету.

Голова проєктного офісу Акселератора зауважив, що БпЛА є одним з пріоритетів діяльності Міноборони. Вже проведені закупівлі тисяч дронів через різні інструменти, не лише через прямі закупівлі Міноборони. Це пов'язано з бюрократичними пересторогами, які існують у нашій державі, регулюванням бюджетного кодексу, витратної частини спеціального фонду держбюджету. Акселератор уважно стежить за розвитком технологій, відстежує пропозиції, які є на ринку та у ЗСУ, завдяки волонтерській допомозі. Відповідно, кращі зразки беруться до уваги й пропонуються Збройним силам. Є проблеми зі швидкістю формування потреб від ЗСУ, але у співпраці з колегами та військовими цей процес швидко має налагодитися, вважає Кишкар. Щоб найкращі зразки безперервно поставлялися на лінію фронту.

Кишкар вважає, що системний підхід Акселератора призведе до рушійних змін у системі роботи Міноборони та Генштабу.

Підсумовуючи слова пана Павла, зазначу, що і телеканал "Еспресо", й інформаційно-консалтингова компанії Defense Express будуть підтримувати цю ініціативу, бо вона вкрай важлива, щоб ЗСУ якнайшвидше отримували сучасні зразки техніки. Ми будемо висвітлювати ті ініціативи, які запроваджує Міністерство оборони для створення нових зразків у поєднанні з нашими підприємствами як державними, так і приватними.