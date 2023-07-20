Про це 20 липня пише Генштаб ЗСУ.

"Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі північніше Приютного, продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Мала Токмачка - Вербове, Новоданилівка - Роботине на Запоріжжі ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В районі населеного пункту Курдюмівка тривають бої.

"Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат", - додали у повідомленні.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.

Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

12 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ влучили по готелю "Дюна" у Бердянську ,про що повідомлялось раніше. Росіяни вантажівками вивозили тіла вбитих військових. Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по ЗРК ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

14 липня Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку.

Однак, 16 липня стало відомо, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

Сили оборони продовжують вести контрнаступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. У ході бойових дій окупанти вимушені були відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 240 010 військових. Станом на 20 липня противник активізував свої основні зусилля на п'яти напрямках фронту. Протягом останньої доби на цих ділянках відбулося близько 30 бойових зіткнень.