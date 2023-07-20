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Ворог намагався відновити втрачене положення поблизу Приютного на Запоріжжі, Сили оборони наступають по 3 напрямках

20 липня, 2023 четвер
08:45
Війна з Росією ЗСУ

Російські окупанти намагаються відновити своє втрачене положення північніше Приютного Запорізької області. Ворог продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ й застосовує резерви

Про це 20 липня пише Генштаб ЗСУ.

"Ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі північніше Приютного, продовжує чинити потужний опір, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На напрямках Мала Токмачка - Вербове, Новоданилівка - Роботине на Запоріжжі ЗСУ мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. В районі населеного пункту Курдюмівка тривають бої.

"Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви, зазнають значних втрат", - додали у повідомленні.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій. 

4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.

Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.

7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.  

Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.

10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.

12 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ влучили по готелю "Дюна" у Бердянську ,про що повідомлялось раніше. Росіяни вантажівками вивозили тіла вбитих військових. Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по ЗРК ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

14 липня Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку.

Однак, 16 липня стало відомо, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.

Сили оборони продовжують вести контрнаступ на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. У ході бойових дій окупанти вимушені були відступили з позицій північно-східніше Оріхово-Василівки.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 240 010 військових. Станом на 20 липня противник активізував свої основні зусилля на п'яти напрямках фронту. Протягом останньої доби на цих ділянках відбулося близько 30 бойових зіткнень.

Мелітополь
ЗСУ
Бердянськ
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Бахмут
Контрнаступ ЗСУ
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