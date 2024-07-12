В уряді Британії кажуть, що не дозволяли Україні бити ракетами Storm Shadow по цілях на території РФ, - The Telegraph

Про це пише The Telegraph з посиланням на співрозмовників в оборонному відомстві країни.

У четвер на Даунінг-Стріт (у переносному значенні — британський уряд, - ред.) прокоментували, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї "не змінилася", попри коментарі Стармера, який сказав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow є справою України.

Офіційні особи стурбовані, що надання дозволу бити по цілях у РФ призведе до ескалації війни та може втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією.

Президент України Володимир Зеленський після того згадував, що "дізнався про дозвіл використовувати Storm Shadow по цілях на території Росії", і що він говорив про це зі Стармером на першій зустрічі.

Джерела заявили, що Storm Shadow не використовувались цього року, і підкреслили, що Зеленському доведеться "шукати гарантії в іншому місці", перш ніж Україна зможе запустити крилаті ракети по території Росії. Вони додали, що ці запевнення не є завершеною справою.

Високопоставлене джерело в обороні заявило, що ситуація "більш тонка", ніж припускав президент України.

Вони додали, що дозвіл на запуск стратегічної ракети в Росію потребуватиме згоди трьох країн, однією з яких є Велика Британія. Ймовірно, другою буде Франція, яка виробляє Storm Shadow разом із британцями.

"Цього не станеться", - додало джерело, відповідаючи на запитання, чи буде Україна запускати Storm Shadow у Росію.

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

30 травня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна "не має проблем" щодо використання Києвом наданих Прагою боєприпасів для ударів по території Росії.

Також стало відомо, що Латвія не накладає жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорює відправлення військових в Україну.

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

2 червня у Франції заявили, що, оскільки Україна від початку не отримала обмежень на використання їхніх ракет Storm Shadow, вона може бити ними по території РФ.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.

Згодом Білий дім офіційно підтвердив дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей України.

У Державному департаменті США заявили, що Україна отримала дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії, оскільки це є "питанням здорового глузду".

Втім, українські чиновники заявили, що Сполучені Штати заборонили Україні вести вогонь на відстань більше ніж 100 кілометрів вглиб території Росії.