Як тільки РФ впаде, то Китай полюбить Україну, - дипломат Огризко
Дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко наголосив, що Китай буде підтримувати РФ, бо вони мають спільні інтереси, проте, якщо вона впаде, китайці одразу стануть на підтримку нашої країни
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Я думаю, що ні Китай, ні Саудівська Аравія тією мірою про яку ми мріємо на позицію Путіна не впливають. У Китаю свої інтереси, Китай не хоче втрачати свого ідеологічного й залежного від нього партнера. Поставимо себе на місце Китаю, для чого мені - китайцю втрачати Росію, коли ми з нею можемо спільно протистояти ненависному Заходу, а тим більше, що я можу впливати на цю Росію. Тоді я не буду робити так, щоб цей партнер десь, кудись зник і навпаки буду йому тихо, спокійно під столом, де завгодно допомагати, щоб він тримався і ми були разом", - вважає Огризко.
За словами дипломата, якщо ж партнер, тобто Росія, зазнає поразки, тоді вже Китай буде змушений підлаштовуватися під події, а тому одразу змінить своє ставлення до нашої країни.
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"Виникає зовсім інша ситуація, тоді я сам - китаєць буду протистояти всьому західному світу, а сил то не вистачить й доведеться домовлятися. Повірте, як тільки Росія впаде, Китай дуже полюбить Україну і скаже: те, що було перед цим, була помилка, це якийсь там Ван Ї - його знімуть чи розстріляють публічно на стадіоні й так далі, зроблять цапом-відбувайлом і скажуть, що це насправді не була офіційна позиція, це були якісь викривлення в українському питанні", - наголосив у колишньому міністр закордонних справ України.
Як сказав Огризко, Китай грається у свої національні інтереси й зараз йому вигідніше триматися разом з Росією, аніж допомагати Україні.
"Ні Китай, ні Саудівська Аравія, ні США - допоки український воїн не поставить фінал в цій історії, не буде впливати на Путіна, тільки таким чином можна розставити всі крапки над "і". Тому ми повернемося знову до цієї самої теми проте, що для того, щоб все у світі змінилося нам треба перемогти оцю прокляту недоімперію. Після цього ситуація у світі буде абсолютно іншою і Китай не зможе грати на стороні зла, він буде шукати способи домовлятися з тим самим Заходом, бо це йому зрештою важливіше", - підсумував керівник Центру дослідження Росії.
Саміт миру у Швейцарії
Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток. Свою участь підтвердили вже 107 держав і міжнародних організацій.
Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.
Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.
31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.
3 червня стало відомо, що у швейцарському Саміті миру щодо України братимуть участь 107 держав і міжнародних організацій.
Водночас від Сполучених Штатів Америки візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру. Зокрема, держави вдаються до трьох дій, аби перешкодити події.
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