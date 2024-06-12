Як тільки РФ впаде, то Китай полюбить Україну, - дипломат Огризко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я думаю, що ні Китай, ні Саудівська Аравія тією мірою про яку ми мріємо на позицію Путіна не впливають. У Китаю свої інтереси, Китай не хоче втрачати свого ідеологічного й залежного від нього партнера. Поставимо себе на місце Китаю, для чого мені - китайцю втрачати Росію, коли ми з нею можемо спільно протистояти ненависному Заходу, а тим більше, що я можу впливати на цю Росію. Тоді я не буду робити так, щоб цей партнер десь, кудись зник і навпаки буду йому тихо, спокійно під столом, де завгодно допомагати, щоб він тримався і ми були разом", - вважає Огризко.

За словами дипломата, якщо ж партнер, тобто Росія, зазнає поразки, тоді вже Китай буде змушений підлаштовуватися під події, а тому одразу змінить своє ставлення до нашої країни.

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"Виникає зовсім інша ситуація, тоді я сам - китаєць буду протистояти всьому західному світу, а сил то не вистачить й доведеться домовлятися. Повірте, як тільки Росія впаде, Китай дуже полюбить Україну і скаже: те, що було перед цим, була помилка, це якийсь там Ван Ї - його знімуть чи розстріляють публічно на стадіоні й так далі, зроблять цапом-відбувайлом і скажуть, що це насправді не була офіційна позиція, це були якісь викривлення в українському питанні", - наголосив у колишньому міністр закордонних справ України.

Як сказав Огризко, Китай грається у свої національні інтереси й зараз йому вигідніше триматися разом з Росією, аніж допомагати Україні.

"Ні Китай, ні Саудівська Аравія, ні США - допоки український воїн не поставить фінал в цій історії, не буде впливати на Путіна, тільки таким чином можна розставити всі крапки над "і". Тому ми повернемося знову до цієї самої теми проте, що для того, щоб все у світі змінилося нам треба перемогти оцю прокляту недоімперію. Після цього ситуація у світі буде абсолютно іншою і Китай не зможе грати на стороні зла, він буде шукати способи домовлятися з тим самим Заходом, бо це йому зрештою важливіше", - підсумував керівник Центру дослідження Росії.

Саміт миру у Швейцарії

Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток. Свою участь підтвердили вже 107 держав і міжнародних організацій.

Водночас нейтральна Швейцарія рішуче засуджує агресію Росії проти України. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

Станом на 15 травня Швейцарія повідомляла, що участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав. Після цього участь у мирній конференції також підтвердили Грузія, Малаві, Португалія, Ліхтенштейн, Хорватія, Індія, Румунія, Австрія, Албанія, Чилі, Греція, Норвегія, Північна Македонія, Кот-д'Івуар.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.

3 червня стало відомо, що у швейцарському Саміті миру щодо України братимуть участь 107 держав і міжнародних організацій.

Водночас від Сполучених Штатів Америки візьме участь віцепрезидентка Камала Гарріс.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру. Зокрема, держави вдаються до трьох дій, аби перешкодити події.