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Головна війна з Росією Німеччина не платитиме за російський газ у рублях, - міністр фінансів

Німеччина не платитиме за російський газ у рублях, - міністр фінансів

30 квітня, 2022 субота
14:59
війна з Росією Крістіан Лінднер

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що країна не платитиме за російський газ у рублях

Про це він написав у Twitter.

"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дамо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Очевидно, що ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стати незалежними від Росії", - зазначив Лінднер.

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Німеччина
російський газ
Рублі
Крістіан Лінднер
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