Німеччина не платитиме за російський газ у рублях, - міністр фінансів
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що країна не платитиме за російський газ у рублях
Про це він написав у Twitter.
"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дамо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Очевидно, що ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стати незалежними від Росії", - зазначив Лінднер.
- 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.
- 27 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями. У Кремлі продовжили наполягати, аби європейські споживачі сплачували за російський газ рублями.
- Газпром офіційно повідомив про припинення газопостачання у Польщу. А пізніше Росія оголосила, що припиняє постачання газу і в Болгарію.
- У відповідь Болгарія пригрозила припинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини.
- Міністерка з питань європейських справ Фінляндії Тутті Туппурайнен заявила, що країна не платитиме рублями за російський газ.
- Данська компанія Ørsted відмовилася платити за постачання російського газу в рублях.
- Чехія не погодилась оплачувати російський газ у рублях.
- Італійська нафтогазова група Eni спростувала чутки про наміри оплачувати газ у рублях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.05
-
EUR
Купівля 32.54Продаж 33.68
- Актуальне
- Важливе