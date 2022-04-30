Німеччина не платитиме за російський газ у рублях, - міністр фінансів

Про це він написав у Twitter.



"Звертаючись до Путіна, я дуже чітко кажу: ми не дамо себе шантажувати! Ми й надалі не платитимемо за російський газ у рублях. Очевидно, що ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше стати незалежними від Росії", - зазначив Лінднер.

An #Putin gerichtet, sage ich ganz deutlich: Wir lassen uns nicht erpressen! Auch künftig werden wir russisches Gas nicht in #Rubel bezahlen. Klar ist: Wir unternehmen alles, um schnellstmöglich unabhängig von Russland zu werden. Mehr dazu in meinem Interview mit @FunkeBerlin. CL https://t.co/7jo5RQgoIo — Christian Lindner (@c_lindner) April 30, 2022