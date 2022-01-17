"Об'єднатися на тлі ризику агресії РФ": Порошенко заявив про перемовини щодо створення єдиної демократичної опозиції
П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" народний депутат Петро Порошенко заявив про ведення переговорів щодо об'єднання українських політичних сил у єдину демократичну опозицію
Про це Порошенко сказав у інтерв'ю LB.ua.
"Я вважаю, що демократична опозиція, до якої я також відношу і Юлію Володимирівну, має в умовах високого ризику російської агресії об'єднатись і скоординувати свої зусилля. Я зі свого боку. І Олександр Валентинович Турчинов, наскільки мені відомо, веде дуже активні переговори про об'єднання всіх політичних сил у єдину демократичну опозицію", - сказав Порошенко.
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При цьому Порошенко зазначив, що міжнародні організації вже називають його лідером опозиції.
"Лідером опозиції не я себе назвав. Є заява Міжнародного демократичного союзу, де написано про переслідування "лідера опозиції". Ще була заява Європейської народної партії. Я лише їх дослівно цитую", - сказав Порошенко.
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- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада, СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Порошенко заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
- 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.
- Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.
- 12 січня адвокат Ігор Головань заявив, що існує ухвала суду про примусовий привід на засідання Порошенка.
- ДБР заявило, що запобіжний захід Порошенку оберуть в день його повернення до України - 17 січня.
- Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що в Європарламенті готують санкції проти суддів, які переслідують Порошенка.
- 17 січня Петро Порошенко прилетів до України.
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