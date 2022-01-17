"Об'єднатися на тлі ризику агресії РФ": Порошенко заявив про перемовини щодо створення єдиної демократичної опозиції

Про це Порошенко сказав у інтерв'ю LB.ua.



"Я вважаю, що демократична опозиція, до якої я також відношу і Юлію Володимирівну, має в умовах високого ризику російської агресії об'єднатись і скоординувати свої зусилля. Я зі свого боку. І Олександр Валентинович Турчинов, наскільки мені відомо, веде дуже активні переговори про об'єднання всіх політичних сил у єдину демократичну опозицію", - сказав Порошенко.



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При цьому Порошенко зазначив, що міжнародні організації вже називають його лідером опозиції.



"Лідером опозиції не я себе назвав. Є заява Міжнародного демократичного союзу, де написано про переслідування "лідера опозиції". Ще була заява Європейської народної партії. Я лише їх дослівно цитую", - сказав Порошенко.



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