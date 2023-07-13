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Поки що нема відчуття тріумфу: керівниця Музею кіно про рішення суду щодо реорганізації Довженко-Центру

13 липня, 2023 четвер
11:42
Культура Довженко-Центр

Олена Гончарук, керівниця Музею кіно, двократна переможниця конкурсу на посаду гендиректора Довженко-Центру, розказала, що 11 липня суд визнав незаконним наказ про реорганізацію Довженко-Центру, але Держкіно внесло у план дій уряду створення нового Державного фонду фільмів

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Рішення суду для мене було очікуваним, але все одно залишався якийсь момент, що суддя може винести інше рішення. Адвокати були дуже переконливими, і адвокат Довженко-Центру Леся Крижанівська, і адвокатка Надія Денисюк, яка представляла мої інтереси. Після рішення суду мені хотілося плакати, тому що за цим стояв тривалий період підготовки, написання текстів, обґрунтувань, комунікацій. На жаль, комунікації саме з органами управління не відбувалося, вони надсилали нам технічні листи з розпорядженнями та дорученнями. Таке враження, що нас для Держкіно не існує", - сказала керівниця Музею кіно.

Олена Гончарук зауважила, що суд розглядав справу тільки у першій інстанції, Держкіно може і має право подати апеляцію, щоб оскаржити рішення судді.

"Відчуття тріумфу ще не має, тому що Держкіно внесло у план дій уряду реорганізацію Довженко-Центру. Є багатоходова, незрозуміла акція, що фільми забирають у Довженко-Центру і віддають Науковому центру кінематографії, а далі окремою установою створюють Державний фонд фільмів, куди й передають фільми. Це все виглядає дещо абсурдно: давайте знищимо Державний фонд фільмів, щоб створити Державний фонд фільмів. Тому, треба сьогодні щось робити. Ми готуємо лист на Кабмін, щоб запропонувати шлях виходу з цієї кризи. Через дивне управління Державного агентства з питань кіно, яке трохи більше як рік стало самостійним органом управління і вийшло з підпорядкування Міністерства культури, то за цей рік Держкіно шкоди наробило більше, ніж війна для Довженко-Центру", - підкреслила Гончарук.

Що відомо про реорганізацію Довженко-Центру

17 серпня 2022 року стало відомо, що Держагентство з питань кіно видало наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Установа наголосила, що це рішення де-факто означає ліквідацію центру. Наступного дня Мінкульт ініціював обговорення з Держкіно і Кабміном щодо збереження цілісності фонду. Уже 14 вересня петиція до Кабміну про скасування реорганізації Довженко-Центру набрала 25 тисяч голосів підтримки.

2 листопада 2022 року повідомили, що в. о. гендиректора Довженко-Центру Олену Гончарук відсторонили від обов'язків. Натомість Держкіно призначило на цю посаду професійного кризового менеджера. Згодом стало відомо, що нова в. о. очільника Довженко-Центру Юлія Каждан у соцмережах розповідає про свій професіоналізм у кризовій психології та роботі з емоціями й пропонує послуги гіпнозу за 1600 грн. Також "Слідство.Інфо" дізналося, що вона раніше займалася бухгалтерським обліком і заснувала кінологічний центр, а до кіноіндустрії не має жодного стосунку.

10 листопада СБУ провела обшуки в будівлі Центру за справою про зловживання владою колишнім керівником установи. Крім СБУ, в обшуку брали участь представники прокуратури та поліції.

12 листопада тогоріч під будівлею Довженко-Центру відбулася акція "Двіж волевиявлення", учасники якої зібралися, щоб висловити свою позицію щодо подій навколо установи.

Згодом міністр культуру Олександр Ткаченко оголосив про зупинку реорганізації Довженко-Центру. 17 листопада стало відомо, що в. о. керівника Довженко-Центру Каждан звільнилася, пояснивши це "булінгом". Держкіно обрало нового в. о. голови Довженко-Центру – режисера, кінокритика, члена міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI Андрія Алферова.

За тиждень до нового року Державне агентство України з питань кіно оголосило конкурс на посаду генерального директора ДП "Національний центр Олександра Довженка". У Довженко-Центрі наприкінці 2022 року зазначали, що жоден із руйнівних процесів, розпочатих Держкіно, досі не зупинено.

6 лютого відбулося засідання конкурсної комісії, яка обрала нового керівника "Довженко-центру" - ним стала Олена Гончарук. Проте Державне агенство з питань кіно не підписало контракт із Оленою Гончарук.

30 червня Держкіно заявило, що згідно з новим наказом Державного агентства з питань кіно Національний центр Олександра Довженка не буде реорганізований.

11 липня господарський суд Києва  визнав незаконним наказ Держкіно про реорганізацію Довженко-Центру.

Суспільство
Кіно
Україна
Кабмін
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