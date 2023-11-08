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Головна Спорт Ребров оголосив список футболістів збірної України, викликаних на матч проти Італії

Ребров оголосив список футболістів збірної України, викликаних на матч проти Італії

8 листопада, 2023 середа
16:51
Спорт Олександр Зінченко та Георгій Судаков (в центрі), Україна - Північна Македонія

Тренерський штаб збірної України з футболу оприлюднив склад гравців, яких викликали на матч відбору Євро-2024 проти Італії

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Сергій Ребров та його помічники обрали 26 гравців, яких викликали на матч проти Італії. Ще четверо виконавців увійшли до резервного списку збірної України.

Двоє футболістів уперше отримали виклик до головної команди. Мова йде про захисників- Владислава Дубінчака із київського "Динамо" та Максима Таловєрова, який грає за австрійський ЛАСК.

Склад збірної України

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар").

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі - "Шахтар"), Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак (усі - "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток (СК "Дніпро-1"), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі - "Шахтар"), Олександр Караваєв ("Динамо"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Олександр Піхальонок (СК "Дніпро-1");

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Данило Сікан ("Шахтар").

Резервний список: Денис Попов, Віталій Буяльський, Владислав Ванат (усі — "Динамо"), Назарій Русин ("Сандерленд", Англія).

Збірна України в кваліфікації Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася в Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда в Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

Турнірна таблиця групи збірної України в кваліфікації Євро-2024

Україна має 13 очок та займає друге місце в групі C. Лідирує з 16 балами Англія, яка достроково вийшла до фінальної частини Євро-2024. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі. Мальта не набрала жодного балу.

Італія, Англія та Північна Македонія мають по одному матчу в запасі. 

Вирішальний матч відбору Україна проведе 20 листопада. У Леверкузені команда Реброва зіграє проти Італії.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

.Турнірна таблиця групи збірної України після 8-го туру відбору Євро-2024

Фото: Фото: flashscore

футбол
Італія
Збірна України
Сергій Ребров
Євро-2024
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