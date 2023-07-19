Росія обирає між посиленням Дніпровського угруповання та протистоянням контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі, - розвідка Британії
Росія стоїть перед дилемою, чи реагувати на загрози через активізацію боїв у пониззі Дніпра за рахунок розтягнутих підрозділів, які стикаються з контрнаступом ЗСУ у Запорізькій області
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що з початку липня 2023 року, ймовірно, у районі нижньої течії річки Дніпро зросла активність бойових дій.
"Крім інтенсивних бойових дій на східному березі навколо невеликого українського плацдарму біля зруйнованого Антонівського мосту, також стались зіткнення невеликих підрозділів російських і українських військ на островах у дельті Дніпра", - йдеться у повідомленні.
Аналітики пишуть, що українські і російські військові використовують малі, швидкі моторні човни, а Україна успішно застосовує тактичні безпілотні літальні апарати з односторонніми атаками для знищення деяких човнів окупантів.
"Росія стоїть перед дилемою, чи реагувати на ці загрози, посилюючи свою Дніпровську групу військ за рахунок розтягнутих підрозділів, що стикаються з контрнаступом у Запорізькій області", - зазначили в розвідці.
Що відомо про український контрнаступ
4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.
24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.
Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій.
4 липня писалося, що українські військові просуваються на південному фланзі довкола Бахмута на Донеччині та на півдні.
Упродовж 6 липня ЗСУ просувалися і закріплювалися на позиціях на трьох напрямках - Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському, натомість на Куп'янському продовжили тримати оборону.
7 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони просуваються на флангах Бахмута і перемелюють ворога на півдні – співвідношення втрат в армії РФ більше у більше, як п'ять разів. Того ж дня українські військові досягли тактично значних успіхів у районі Бахмута. Водночас продовжили контрнаступ щонайменше на трьох інших напрямках фронту.
Згодом глава Чечні Рамзан Кадиров зазначив, що чеченський спецпідрозділ "Ахмат" перекинули на Бахмутський напрямок: кадировці нібито перебували у Кліщіївці.
10 липня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що Бахмут перебуває під вогневим контролем українських Сил оборони. А Генштаб ЗСУ наголошував: від початку контрнаступу ЗСУ звільнили 169 км² української землі на Мелітопольському та Бердянському напрямках - площа співмірна з розмірами Одеси. На Бахмутському напрямку Сили оборони повернули 24 км² українських територій.
12 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ влучили по готелю "Дюна" у Бердянську ,про що повідомлялось раніше. Росіяни вантажівками вивозили тіла вбитих військових. Українська авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 2 – по ЗРК ворога. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.
14 липня Маляр заявила про просування ЗСУ на південному фланзі Бахмутського напрямку.
Однак, 16 липня стало відомо, що ситуація на сході загострилася - ворог два дні поспіль активно наступає на Куп‘янському напрямку на Харківщині.
У ранковому зведенні 19 липня Генштаб ЗСУ зазначив, Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.
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