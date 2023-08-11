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Росія використовує викрадених українських дітей як заручників, - правозахисник Павліченко

11 серпня, 2023 п'ятниця
19:11
Війна з Росією депортація дітей

Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко вважає, що Росія використовувала і використовує українських дітей для досягнення власних цілей

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Росія використовує українських дітей як заручників. Хочу нагадати, що делегація африканських лідерів, які позиціонують себе як миротворці, ставили питання про те, щоб Україна відкликала позов в Міжнародний кримінальний суд з приводу викрадення наших дітей. Фактично, вони просили анулювати ордер на арешт Путіна. Цілком зрозуміло на прохання кого вони це робили. Тому, хоча і РФ розповідають, що для них це рішення суду нічого не означає, однак у світі за ними закріплюється статус воєнних злочинців", - пояснив Павліченко.

Правозахисник наголосив, що потрібно вжити всіх заходів, щоб повернути українських дітей до України

"Нам потрібно шукати докази та факти викрадення Росією наших дітей. Повинні бути проведені слідчі дії та доведення в судовому порядку факту злочину. Це потрібно для того, щоб ідентифікувати кожну дитину. Проте найголовніше ми повинні зробити все, щоб всі наші викрадені Росією діти були повернені назад до України", - додав він.

Депортація українських дітей до Росії

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей.

13 травня президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України. Омбудсмен розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах. Також він сказав, що росіяни використовують дитячу працю та мілітаризують українських дітей на тимчасово окупованих територіях.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

У держдумі РФ заявили, що з 2014 року до Росії депортували 700 тис. українських дітей.

6 липня Україна повернула додому двох депортованих Росією дітей. Їхню маму, бойового медика, звільнили в межах великого обміну в жовтні 2022 року. Тижнем пізніше Україна забрала з російської окупації двох дітей, яких розлучили з батьками у перший день повномасштабного вторгнення.

13 липня Центр національного спротиву. повідомив, що впродовж місяця 2023 року росіяни вивезли з тимчасово окупованої Луганської області до російської республіки Калмикія близько 280 дітей.

Згодом очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні. Також у Сенаті США закликали Білий дім запровадити санкції проти осіб, причетних до викрадення та депортації українських дітей у РФ та їх незаконного усиновлення.

Україна
Росія
окуповані території
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воєнні злочини Росії
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