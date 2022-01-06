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Ексклюзив

Росія ввела "миротворців", яких Казахстан не просив, щоби тримати державу у сфері впливу, – Тишкевич

6 січня, 2022 четвер
17:53
Світ Ігар Тишкевич

Експерт програми "Міжнародна і внутрішня політика" аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич вважає, що Російська Федерація прикриваючись ОДКБ ввела у Казахстан "миротворців", щоби тримати державу у сфері впливу

Експерт розповів про це у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.

"Питання в попередній політиці Казахстану. Якщо простежити позиціонування і Назарбаєва і його наступника на початку, з одного боку, Казахстан не йшов на конфлікт з Російською Федерацією. Варто згадати хоча би перехід держави з казахської мови на латиницю і питання виправлення демографічної ситуації, Казахстан неспішно, не привертаючи уваги відділявся від Росії. За великим рахунком, у ключових галузях економіки бізнес було збудовано на балансі. Якщо взяти видобуток нафти і газу, бізнес здебільшого був розподілений між американськими, китайськими, європейськими та японськими компаніями, а невелика частина належала росіянам. Клан Назарбаєва, який контролював більшу частину бізнесу, ставив бізнес на балансі впливу різних гравців", –- зазначив Тишкевич.

Щодо клану, близького оточення чинного президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, експерт наголосив, що його бізнес дуже глибоко повʼязаний з Російською Федерацією.

"На відміну від Назарбаєва, Токаєв останній рік мав безпосередній доступ до Путіна. Токаєв не очікував, що з боку ОДКБ реакція не буде такою блискавичною. Щоб відправити за 3 000 кілометрів російських десантників, це означає, що це контрактники, які мають бути в казармах, адже літак має час підльоту. Має бути проведений технічний огляд і обслуговування техніки. Мають бути завантажені боєкомплекти. Це означає, що російські військові були готові до відправки в Казахстан найпізніше обідньої години вчорашнього дня. Тобто за 6 годин до звернення Токаєва. Казахстан просив, щоби ОДКБ надіслало сили за мандатом колективних сил швидкого реагування, які після прибуття в державу підпорядковуються її військовому командуванню. Організація договору про колективну безпеку надіслала же сили за миротворчим мандатом, які входять тоді, коли є дві сторони конфлікту. Одна сторона є, а хто інша? Відповідно, Росія входить в Казахстан і, наприклад, бере під охорону об’єкти критичної інфраструктури. Тож влада Казахстану не може почувати себе вільно", - зауважив Тишкевич.

На думку експерта, це є сигналом, що Росія не буде відпускати без бою тих, кого вважає частиною власної периферії.

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу". 

 

  • Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. 
  • 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
  • На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
  • У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан. Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працював мобільний зв'язок.
  • Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
  • 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
  • Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
  • У четвер, 6 січня, усі фінустанови Казахстану тимчасово припинили діяльність на тлі масових протестів. За даними поліції, вранці мітингувальники намагалися штурмувати будівлю відомства.
  • Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
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Росія
Казахстан
протести
миротворці
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