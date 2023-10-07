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Словаччина перестане бути союзником України в тій формі, в якій була дотепер, - політолог Месежніков

7 жовтня, 2023 субота
19:09
Світ Прапор Словаччини

Словацький політолог, голова Інституту суспільних зв'язків Григорій Месежніков заявив, що зараз для України Словаччина перестане бути союзником, у тій формі, в якій була дотепер

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

Коментуючи повернення Роберта Фіцо до влади у Словаччині, Месежніков зазначив, що у політика є ймовірне бажання, проте щодо того, чи він проти Брюсселя - політолог не впевнений.

"Тому, що він довгий час уявляв себе проєвропейським політиком. У Словаччині під час його уряду відбулися дуже, з його точки зору, неприємні речі. Після того, як він втратив владу, почалося розслідування і його звинуватили у 3 кримінальних справах. Після цього він став настільки зацікавлений у тому, щоб знову здобути владу, на жаль, він цього домігся, і одним із таких напрямків стали його так звані мирні пропозиції", - зазначив він.

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Політолог додав, що ці "мирні пропозиції" увібрали в себе непряму підтримку Росії й критику України.

"Він розповсюджував ось ці відомі російські наративи щодо "українських нацистів", які нібито вбивали росіян на Донбасі, і ось прийшла відповідь із Москви. Це ось з його точки зору причина повномасштабної війни", - сказав Месежніков.

Окрім цього, він додав, що Фіцо проти того, щоб Україна приєдналася до процесу європейської інтеграції, і проти членства України в НАТО.

"Цей політик зараз веде переговори про формування уряду і, хоча його вважають прагматиком, я вважаю, що зараз він перейшов червоні лінії не тільки з питань зовнішньої та внутрішньої політики, а й з питань демократії. Я думаю, що йому буде важко відмовитися від усього того, що передвиборча компанія озвучила. Тому зараз для України Словаччина перестане бути союзником, у тій формі, в якій була дотепер", - вважає він. 

Вибори у Словаччині та позиція Фіцо щодо України

30 вересня у Словаччині відбулися парламентські вибори, де однією з передових партій стала "Смер" Роберта Фіцо, яка має проросійську орієнтацію. Лідер партії напередодні заявляв, що хоче скасувати військову та політичну підтримку України.

Вато зазначити, що у квітні правоохоронці в Словаччині закрили кримінальну справу проти Фіцо за публікацію відео передачі Україні системи ППО С-300. 

Згідно з результатами майже з усіх виборчих дільниць, які були підраховані станом на ранок 1 жовтня, на парламентських виборах у Словаччині перемогла проросійська партія "Смер". Після цього Фіцо ініціював мирні переговори щодо України.

Водночас МЗС Словаччини звинуватило Росію у втручанні в парламентські вибори та викликала співробітника російського посольства після зауважень РФ щодо "американського сліду" в країні.

6 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні, проте згодом змінила думку і запевнила у продовженні підтримки Києва.

Пізніше повідомлялося, що після перемоги на парламентських виборах у Словаччині проросійської партії Роберта Фіцо "Смер" тимчасовий уряд країни заявив про припинення надсилання подальшої військової допомоги Україні.

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