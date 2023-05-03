SpaceX планує запустити ще 56 супутників Starlink
4 травня SpaceX запустить ракету-носій Falcon 9 з 56 супутниками Starlink на низьку навколоземну орбіту
Про це інформують на сайті SpaceX.
Завтра 4 травня о 10:30 за київським часом SpaceX планує запустити Falcon 9 з супутниками.
Повідомляється, що на низьку навколоземну орбіту, з космічного стартового комплексу 40 (SLC-40) на мисі Канаверал у Флориді, відправиться 56 Starlink.
Якщо ж якісь умови перед вильотом не задовольнять, то додаткова можливість запуску буде в цей же день менше ніж за дві години, або в п'ятницю, 5 травня.
Перший ступінь ракети-носія, що підтримує цю місію, раніше запускала CRS-24, Eutelsat HOTBIRD 13F, OneWeb 1, SES-18 і SES-19, а також дві місії Starlink. Після відділення етапів перший ступінь приземлиться на безпілотнику A Shortfall of Gravitas.
Пряма трансляція запуску буде доступна за п'ять хвилин до старту.
- Нагадаємо, компанія Ілона Маска SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню захисниками України супутникового інтернету Starlink для управління дронами. Президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл заявила, що супутниковий інтернет Starlink, який забезпечував українським військовим широкосмуговий зв'язок, "ніколи не призначався для використання як зброя".
- Американський астронавт Скотт Келлі закликав Ілона Маска повернути ЗСУ повний доступ до Starlink. Бізнесмен відмовив у проханні та виправдав це тим, що "не допустить ескалації конфлікту, який може призвести до Третьої світової війни".
- 1 лютого два астронавти NASA в прямому ефірі вийшли у відкритий космос. Це було вдруге у 2023 році.
- У 2023 році Саудівська Аравія вперше в історії відправить жінку-астронавта в космічну місію.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американський уряд провів низку розмов із власником SpaceX Ілоном Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні.
- 27 лютого космонавти із США, Росії та Об’єднаних Арабських Еміратів полетіли на Міжнародну космічну станцію. Новий екіпаж доставить ракета Falcon 9.
- 2 березня компанія SpaceX Ілона Маска запустила екіпаж з чотирьох астронавтів до Міжнародної космічної станції.
- У ніч проти 15 березня вантажний корабель Cargo Dragon вирушив до Міжнародної космічної станції.
- У ніч на 30 березня американська компанія SpaceX запустила на орбіту ще одну партію з 56 інтернет-супутниками для системи Starlink.
- 25 квітня компанія SpaceX запустила Falcon 9 із 46 супутниками Starlink на орбіту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.38
Купівля 37.38Продаж 37.95
-
EUR
Купівля 40.84Продаж 41.69
- Актуальне
- Важливе